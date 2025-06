Bitonto: Pari opportunità e lotta alla violenza, un impegno concreto.

L’impegno per l’equità di genere rappresenta un pilastro fondamentale dell’azione amministrativa, un percorso complesso che trascende le misure legislative per addentrarsi nelle profondità del cambiamento culturale e comportamentale. Non si tratta di un obiettivo da raggiungere, ma di un processo continuo che richiede un’analisi strutturale delle disuguaglianze e un intervento mirato fin dalla prima infanzia, attraverso un’educazione inclusiva e consapevole nelle scuole primarie e secondarie.Il Sindaco, Francesco Paolo Ricci, durante l’evento “Econo.Mia”, promosso da Amazon in collaborazione con ActionAid, ha evidenziato come la partnership pubblico-privato si configuri come strumento imprescindibile per affrontare questa sfida. Ringraziando Amazon per aver coinvolto il Comune di Bitonto, ha sottolineato come l’alfabetizzazione economico-finanziaria, parallelamente alla tutela dei diritti fondamentali, sia cruciale per emancipare individui e comunità. L’amministrazione comunale si impegna a sostenere attivamente le realtà imprenditoriali e socio-economiche locali, promuovendo un ecosistema favorevole all’innovazione e alla crescita inclusiva. Si tratta di creare opportunità concrete per tutti, indipendentemente dal genere, e di abbattere gli ostacoli che limitano il potenziale di donne e uomini.L’Assessora ai Servizi Sociali, Silvia Altamura, ha confermato l’impegno del Comune di Bitonto nella lotta contro ogni forma di violenza, ribadendo una posizione non solo di condanna, ma di azione concreta. Le strategie messe in campo dall’amministrazione spaziano dalla sensibilizzazione socio-culturale ed educativa, con iniziative dedicate alle scuole e alla cittadinanza, all’attivazione di servizi specifici di supporto alle vittime, come il Centro Antiviolenza gestito dall’associazione “Io sono Mia”. Questo centro rappresenta un punto di riferimento essenziale per le donne che subiscono violenza, offrendo non solo assistenza immediata, ma anche percorsi di recupero psicologico e di reinserimento sociale.L’approccio del Comune di Bitonto non si limita alla reazione, ma si proietta verso la prevenzione. Ciò implica un’analisi profonda delle cause che alimentano le disuguaglianze di genere, come gli stereotipi culturali, le discriminazioni sul posto di lavoro e la scarsa rappresentanza femminile in posizioni di leadership. È necessario promuovere modelli positivi, incoraggiare la partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, e garantire pari opportunità di accesso all’istruzione, alla formazione e al mercato del lavoro. L’obiettivo finale è costruire una comunità in cui ogni individuo possa realizzare appieno il proprio potenziale, in un clima di rispetto, equità e inclusione. La sfida è complessa, ma l’impegno del Comune di Bitonto è saldo e determinato.