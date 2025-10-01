Decarbonizzare l’Ilva: Urso traccia la via per il futuro di Taranto

La transizione verso un modello di siderurgia decarbonizzata rappresenta un imperativo categorico, un presupposto imprescindibile per la futura gestione del sito ex-Ilva di Taranto.

Questa condizione, ribadita dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in risposta a un’interrogazione parlamentare, sottolinea la necessità di una trasformazione radicale del complesso industriale.

La questione non è meramente tecnica o economica, ma assume una valenza strategica e ambientale di primaria importanza.

L’eredità industriale di Taranto è intrinsecamente legata alla produzione di acciaio tramite processi ad alta intensità di carbonio, ma la crescente consapevolezza degli impatti ambientali e le stringenti normative europee impongono un cambio di paradigma.

Il passaggio dai forni a combustibile fossile a tecnologie elettriche, alimentate preferibilmente da fonti rinnovabili, è dunque inevitabile per garantire la sostenibilità a lungo termine dell’insediamento siderurgico.

Il processo di cessione del complesso industriale, attualmente in fase di valutazione, ha visto la presentazione di dieci offerte, di cui solo due interessate all’acquisizione dell’intera operazione.

Questa limitata attrattiva, al di là delle dinamiche di mercato, riflette presumibilmente la complessità del piano di ristrutturazione e la necessità di ingenti investimenti per la decarbonizzazione.

I potenziali acquirenti non solo devono dimostrare capacità finanziarie, ma anche competenza e visione per affrontare le sfide tecnologiche e operative che si prospettano.

Il Ministro Urso ha sottolineato che le prossime fasi del percorso saranno cruciali e, per dirla con le sue parole, “le più difficili”.

Questa affermazione evidenzia la complessità di un processo che coinvolge non solo la selezione del nuovo proprietario, ma anche la definizione di un piano industriale dettagliato, la gestione delle responsabilità ambientali pregresse, il coinvolgimento delle parti sociali e la riqualificazione professionale dei lavoratori.

La decarbonizzazione dell’Ilva non è un mero adempimento burocratico, ma un’opportunità per Taranto.

Un’occasione per reinventare il suo ruolo nell’industria siderurgica, posizionandosi all’avanguardia nelle tecnologie sostenibili e creando nuovi posti di lavoro qualificati.

La transizione richiede un approccio integrato, che combini investimenti in ricerca e sviluppo, formazione del personale, collaborazione con le istituzioni e sostegno alle comunità locali.

Solo così sarà possibile trasformare l’eredità industriale di Taranto in un motore di crescita economica e sviluppo sostenibile, garantendo un futuro prospero e rispettoso dell’ambiente per le generazioni a venire.

La sfida è ardua, ma la posta in gioco è troppo alta per fallire.