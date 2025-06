Divario di genere: l’educazione finanziaria per l’empowerment femminile

In Italia, il divario di genere nell’accesso e nella gestione delle risorse economiche rappresenta una sfida strutturale e culturale che affonda le sue radici nell’infanzia e si perpetua nel corso della vita adulta. Contrasto e revisione di queste disuguaglianze sono imperativi non solo per la giustizia sociale, ma anche per la piena realizzazione del potenziale economico del paese. Martina Fontana, esperta di programmi per ActionAid Italia, ha sottolineato come la mancanza di competenze finanziarie colpisca in maniera sproporzionata le donne, amplificando la loro vulnerabilità e limitando la loro autonomia.L’educazione finanziaria non deve essere percepita come una disciplina complessa riservata a pochi, ma come un’abilità essenziale per la vita quotidiana, che consente di prendere decisioni consapevoli, pianificare il futuro e costruire una solida indipendenza economica. In questo senso, l’Italia si colloca in una posizione critica nel panorama OCSE, con un punteggio di soli 53 su cento in termini di alfabetizzazione finanziaria, un dato che si aggrava se analizzato attraverso la lente del gender gap.Il dato più allarmante è forse quello relativo alla proprietà di conti correnti: solo il 58% delle donne italiane ne possiede uno personale, un indicatore che rivela un profondo divario nell’accesso ai servizi finanziari rispetto al 92,2% degli uomini. Questa disparità si riflette nella gestione del patrimonio, con gli uomini che detengono prevalentemente gli strumenti finanziari, consolidando un modello culturale che storicamente esclude le donne dalla sfera economica.Questa esclusione non è casuale, ma è il risultato di dinamiche culturali radicate, che relegano la gestione del denaro in una sfera di competenza maschile, privando le donne delle opportunità di acquisire le competenze necessarie per prendere decisioni finanziarie autonome. Questo crea un circolo vizioso di dipendenza economica e limitazione delle scelte.Il progetto “Econo.Mia”, sviluppato da Amazon in collaborazione con ActionAid, si propone di spezzare questo circolo, promuovendo l’educazione finanziaria come strumento di empowerment femminile. In questo contesto, Amazon ha annunciato un importante contributo economico a favore del centro antiviolenza “Io sono Mia Aps” di Bitonto, un segnale tangibile dell’impegno del gruppo a sostenere le donne vittime di violenza.Ivana Stellacci, responsabile del centro, ha evidenziato come la violenza economica, spesso sottovalutata e poco riconosciuta, sia una forma insidiosa di abuso che si manifesta nelle richieste di aiuto. L’educazione finanziaria, in questo senso, diventa un’arma di prevenzione cruciale, in grado di fornire alle donne gli strumenti per riconoscere, contrastare e superare situazioni di dipendenza e abuso. L’iniziativa sottolinea come la libertà economica sia un elemento fondamentale per l’autodeterminazione e la sicurezza delle donne, e come l’educazione finanziaria rappresenti un investimento nel loro futuro e nella costruzione di una società più equa e inclusiva. Promuovere l’alfabetizzazione finanziaria femminile significa, in definitiva, rafforzare il tessuto sociale e sradicare le radici della disuguaglianza di genere.