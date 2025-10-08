Dona la Spesa: Solidarietà e Aiuto a Chi Ha Bisogno

“Dona la Spesa”: Un Gesto di Solidarietà che Nutre il TerritorioCon l’autunno che si fa sentire, ritorna “Dona la Spesa”, l’impegno concreto di Coop Alleanza 3.0 per contrastare le disuguaglianze alimentari e rafforzare il tessuto sociale.

L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, si propone di mobilitare la comunità nella raccolta di beni di prima necessità, destinati a famiglie e persone in difficoltà, con un’attenzione particolare al radicamento territoriale.

Un’ampia rete di punti vendita – ben 330 ipercoop e negozi Coop Alleanza 3.0, estesi dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia, integrati anche dal servizio di spesa online easyCoop – si trasformerà in un punto di incontro tra generosità e necessità.

L’obiettivo primario è che il bene donato trovi la sua destinazione all’interno della stessa comunità che lo ha generato, un circolo virtuoso di aiuto reciproco.

L’azione si concretizza attraverso un coinvolgimento diretto dei clienti.

Volontari, riconoscibili con il pettorale “Dona la Spesa”, accoglieranno i frequentatori dei negozi, offrendo loro un elenco dettagliato dei prodotti più urgenti: alimenti a lunga conservazione come olio, tonno, legumi, farina, zucchero, riso, pasta, prodotti per la colazione e snack, affiancati da articoli per l’igiene personale e domestica, e prodotti specifici per l’infanzia.

L’elenco non è solo un suggerimento, ma una bussola per indirizzare al meglio il gesto di donazione, rispondendo a bisogni reali e spesso trascurati.

L’impegno si estende anche all’ambiente digitale.

Fino al 26 ottobre, il servizio di spesa online easyCoop offrirà la possibilità di contribuire alla causa, con le donazioni devolute alla Comunità Papa Giovanni XXIII, un’organizzazione che da decenni opera a fianco dei più vulnerabili.

Questa modalità di donazione virtuale amplifica la portata dell’iniziativa, rendendola accessibile anche a chi non può recarsi fisicamente nei punti vendita.

Il successo dell’edizione precedente, lo scorso maggio, testimonia la sensibilità e la generosità della collettività.

Grazie a un’azione coordinata, sono state raccolte oltre 190 tonnellate di prodotti alimentari, distribuiti a quasi 350 associazioni locali e realtà di volontariato.

L’utilizzo di EasyCoop ha permesso di consegnare 313 box di beni essenziali alla Comunità di Sant’Egidio, un ulteriore segnale dell’efficacia del modello di collaborazione tra grande distribuzione, volontariato e associazioni umanitarie.

“Dona la Spesa” non è solo un’iniziativa di raccolta alimentare, ma un vero e proprio investimento nel capitale sociale, un atto di cittadinanza attiva che rafforza i legami tra le persone e contribuisce a costruire una società più equa e solidale.