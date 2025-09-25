EasyCoop Petstore: la nuova e-commerce per animali di Coop

Coop Alleanza 3.0 introduce EasyCoop Petstore, una piattaforma e-commerce dedicata al mondo degli animali domestici, ampliando significativamente l’offerta digitale già consolidata con EasyCoop.

Questo nuovo servizio, accessibile in tutte le otto regioni di presenza della cooperativa – un territorio che si estende dal Friuli-Venezia Giulia alla Puglia – rappresenta un’evoluzione strategica volta a rispondere alle crescenti esigenze dei proprietari di cani, gatti e altri animali da compagnia.

EasyCoop Petstore non si limita a replicare il modello di vendita online già attivo nei comuni del Veneto e dell’Emilia-Romagna, ma lo estende, offrendo una gamma più ampia di prodotti e un’esperienza d’acquisto personalizzata.

La piattaforma mira a integrare la convenienza della spesa online con la qualità e l’affidabilità tipiche della cooperativa, offrendo un punto di riferimento per gli amanti degli animali.

L’accessibilità è un elemento chiave: non sono previste soglie minime di spesa per usufruire del servizio.

Il costo standard della spedizione è fissato a 5 euro, ma questa viene azzerata per ordini superiori a 50 euro, incentivando acquisti più consistenti e riflettendo una politica di valorizzazione del cliente.

La consegna, stimata tra uno e tre giorni lavorativi, è caratterizzata da flessibilità: l’utente ha la possibilità di modificare o annullare l’ordine fino al momento della spedizione, garantendo un elevato livello di controllo e personalizzazione.

La continuità dell’esperienza utente è garantita dalla perfetta integrazione con la piattaforma EasyCoop esistente.

I soci e consumatori già registrati possono accedere alla nuova area dedicata utilizzando le proprie credenziali, beneficiando immediatamente della familiarità dell’interfaccia e della comodità del processo di acquisto.

Ancora più importante, il programma di fidelizzazione “Raccolta” rimane pienamente attivo, permettendo ai soci di accumulare punti su ogni acquisto e di fruire di promozioni esclusive e vantaggi in cashback dedicati al mondo pet.

Per celebrare il lancio, Coop Alleanza 3.0 offre una promozione di benvenuto: un immediato sconto di 5 euro sul primo acquisto effettuato tramite il codice promozionale “PETSTORY”, applicabile ad una spesa minima di 30 euro.

Questa offerta, valida fino al 31 ottobre 2025, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire l’ampia gamma di prodotti disponibili e apprezzare i vantaggi di una piattaforma e-commerce pensata appositamente per gli amanti degli animali.

EasyCoop Petstore non è solo un negozio online, ma un servizio pensato per semplificare la vita dei proprietari di animali domestici, offrendo qualità, convenienza e un legame sempre più forte con il mondo della cooperativa.