Econo.Mia: Amazon e ActionAid promuovono l’alfabetizzazione finanziaria per le donne.

A Bitonto, in provincia di Bari, si è conclusa una tappa significativa del progetto nazionale “Econo.Mia”, un’iniziativa pionieristica volta a colmare il divario di competenze economico-finanziarie che affligge il nostro Paese. Promossa da Amazon in collaborazione con ActionAid Italia, un’organizzazione globale impegnata nella difesa dei diritti umani, “Econo.Mia” rappresenta un investimento strategico per promuovere l’autonomia e la sicurezza economica, soprattutto per le donne.Il roadshow, dopo il debutto a Palermo, ha fatto tappa in Puglia, proseguendo il suo percorso attraverso le regioni italiane in cui Amazon ha stabilito centri logistici, creando un’opportunità unica di dialogo e formazione in aree spesso marginalizzate. L’evento ha visto la partecipazione di figure chiave del territorio, tra cui il sindaco Francesco Paolo Ricci, l’assessora Silvia Altamura, Maria Luisa De Micheli, responsabile del deposito Amazon di Bitonto, Martina Fontana di ActionAid, Maria Antonietta Orlando, imprenditrice pugliese, e Ivana Stellacci, referente del centro antiviolenza “Io sono Mia”.“Econo.Mia” non è semplicemente un corso di formazione, ma un approccio olistico che esplora la complessa interrelazione tra competenze finanziarie, empowerment femminile e prevenzione della violenza economica. Il progetto riconosce che la mancanza di alfabetizzazione finanziaria può esacerbare le dinamiche di potere squilibrate all’interno delle relazioni, rendendo le donne più vulnerabili a forme di abuso e dipendenza. L’iniziativa mira a fornire gli strumenti per decodificare il linguaggio della finanza, comprendere i prodotti finanziari, pianificare il budget familiare e, soprattutto, sviluppare un senso critico nei confronti delle proprie scelte economiche.Durante l’evento, i partecipanti hanno avuto accesso gratuito alla piattaforma di e-learning “Econo.Mia”, una risorsa interattiva e personalizzabile che copre una vasta gamma di argomenti, dalla gestione del debito alla pianificazione del risparmio pensionistico. Maria Luisa De Micheli ha sottolineato l’importanza di un approccio alla formazione che vada oltre le tradizionali competenze tecniche, mirando a rafforzare la resilienza e l’autostima dei dipendenti e dei loro familiari. L’imprenditrice Maria Antonietta Orlando ha enfatizzato come la comprensione dei principi finanziari possa aprire nuove opportunità di crescita professionale e personale.I dati presentati durante l’incontro dipingono un quadro preoccupante: il 42% delle donne italiane si dichiara impreparata a discutere di questioni finanziarie, e quasi la metà si sente economicamente dipendente dal partner. Questi numeri evidenziano l’urgenza di intervenire con programmi di educazione finanziaria mirati, che promuovano la parità di genere e l’indipendenza economica. “Econo.Mia” si propone di essere un catalizzatore per un cambiamento culturale, incoraggiando un dialogo aperto e costruttivo sulla finanza e creando una società più equa e inclusiva. L’iniziativa non si limita all’erogazione di contenuti formativi, ma punta a costruire una rete di supporto e a promuovere l’empowerment femminile attraverso la condivisione di esperienze e la creazione di opportunità di crescita.