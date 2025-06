Econo.Mia: Empowerment Economico e Genere, un Progetto in Tour

Econo.Mia: Un percorso di Empowerment Economico e di Genere tra Bitonto e l’ItaliaUn’iniziativa pionieristica per affrontare una sfida cruciale: l’alfabetizzazione finanziaria in Italia, con un focus particolare sul suo legame con le dinamiche di genere e la violenza economica. Questo è il cuore di “Econo.Mia”, un progetto congiunto tra Amazon e ActionAid, che ha visto la sua seconda tappa a Bitonto, in Puglia, dopo il debutto a Palermo e in preparazione di un itinerario che attraverserà il paese fino all’autunno. L’evento, aperto al pubblico e alla comunità locale, ha rappresentato un’occasione di dialogo e formazione, affiancata dall’accesso gratuito alla piattaforma di e-learning dedicata.La presenza di figure istituzionali come il sindaco Francesco Paolo Ricci e l’assessora comunale Silvia Altamura, insieme a Maria Luisa De Micheli, responsabile del deposito Amazon di Bitonto, testimonia l’importanza attribuita all’iniziativa a livello locale. Martina Fontana, esperta di ActionAid Italia, ha sottolineato come l’alfabetizzazione finanziaria non sia solo una questione di competenze tecniche, ma un fattore determinante per l’autonomia, la sicurezza e la giustizia sociale, soprattutto per le donne. La partecipazione di Maria Antonietta Orlando e Ivana Stellacci, rispettivamente fondatrice di Remo Sartori e responsabile del centro antiviolenza “Io sono Mia Ets”, ha evidenziato l’intreccio tra precarietà economica e vulnerabilità in contesti di violenza di genere.”Econo.Mia” si propone di colmare un divario formativo preoccupante. I dati presentati da De Micheli dipingono un quadro allarmante: il 42% delle donne italiane si dichiara impreparata ad affrontare tematiche finanziarie, e quasi la metà si percepisce economicamente dipendente dal proprio partner. Questa dipendenza, spesso mascherata da apparente sicurezza, rappresenta un potente strumento di controllo e una barriera all’indipendenza.L’iniziativa va oltre la semplice trasmissione di conoscenze finanziarie. De Micheli ha sottolineato l’evoluzione del concetto di formazione aziendale, abbandonando i tradizionali “hardskills” per abbracciare un approccio più olistico, volto a promuovere il benessere e l’empowerment dei dipendenti e delle loro famiglie. L’accesso alla piattaforma di e-learning, fruibile gratuitamente attraverso un codice univoco, rappresenta uno strumento pratico per acquisire competenze, sviluppare una maggiore consapevolezza finanziaria e, in definitiva, rafforzare la propria autonomia.”Econo.Mia” si configura quindi come un investimento nel futuro, un progetto di educazione alla libertà, che mira a decostruire stereotipi di genere, a promuovere l’indipendenza economica delle donne e a costruire una società più equa e inclusiva. La sua diffusione capillare sul territorio nazionale è un segnale forte: l’alfabetizzazione finanziaria non è un lusso, ma un diritto fondamentale, essenziale per la dignità e la realizzazione personale.