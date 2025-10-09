Federmanager e Acciaierie d’Italia: un gesto di solidarietà strategica

La recente visita di una delegazione di Federmanager, guidata dal Presidente nazionale Valter Quercioli, presso lo stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia, ha rappresentato un gesto di profonda significatività, trascendendo la mera cortesia istituzionale.

L’incontro, svoltosi nella sala conferenze dell’impianto siderurgico, ha visto la partecipazione di un ampio gruppo di dirigenti, quadri e membri del management aziendale, in un contesto industriale caratterizzato da una complessa interazione di fattori economici, geopolitici e strategici.

La visita si colloca in un momento cruciale per Acciaierie d’Italia, un’azienda pilastro dell’economia nazionale, ma anche per l’intero comparto siderurgico italiano, fortemente esposto alle turbolenze dei mercati globali.

L’acciaio, materia prima essenziale per innumerevoli settori – dall’automotive all’edilizia, dalla meccanica all’energia – è al centro di dinamiche competitive sempre più accentuate, influenzate da dazi protezionistici e da una crescente rivalità commerciale tra le potenze mondiali.

Federmanager, con la sua ampia rete di oltre 180.000 professionisti, ha scelto di manifestare solidarietà verso Acciaierie d’Italia, sottolineando il ruolo imprescindibile dell’azienda non solo per la creazione di occupazione e la prosperità locale, ma anche per il mantenimento della sovranità industriale e tecnologica del Paese.

Il sostegno di Federmanager va oltre l’assistenza operativa; si configura come un impegno a favorire un dialogo costruttivo tra le imprese, le istituzioni e le parti sociali, al fine di individuare soluzioni innovative e sostenibili per affrontare le sfide del futuro.

Durante l’incontro, il Presidente Quercioli ha ribadito la necessità di una visione strategica a lungo termine per il settore siderurgico, che tenga conto delle peculiarità del mercato italiano e che promuova la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza produttiva, ridurre l’impatto ambientale e garantire la competitività delle imprese.

Si è discusso, inoltre, dell’importanza di investire nella formazione e nella riqualificazione del personale, per creare competenze specialistiche in grado di rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro.

Il confronto aperto che ha concluso la giornata ha permesso ai rappresentanti di Federmanager e al top management di Acciaierie d’Italia di condividere analisi, prospettive e suggerimenti, rafforzando il legame di collaborazione già esistente.

L’auspicio è che questa sinergia si traduca in un contributo concreto alla definizione di politiche industriali volte a sostenere l’acciaieria di Taranto e, più in generale, a promuovere lo sviluppo sostenibile dell’intero sistema industriale nazionale, proteggendone la sua integrità strategica e preservandone il valore per le generazioni future.

Il futuro dell’acciaio italiano, infatti, è strettamente legato al futuro del Paese.