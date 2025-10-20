Foggia riparte: Aeroitalia torna a collegare la città con il cielo.

Rinascita aerea per Foggia: Aeroitalia riapre le porte al cielo pugliese.

Dopo un periodo di sospensione dovuto alla crisi di Lumiwings, l’aeroporto Gino Lisa di Foggia riprende a pulsare di nuova linfa grazie all’accordo con Aeroitalia.

A partire dal 1° novembre, la città capoluogo del Tavoliere sarà nuovamente collegata via aerea con due importanti hub nazionali: Milano Malpensa con un volo giornaliero e Torino, servita da due frequenze settimanali il lunedì e il venerdì.

Questo segna un punto di svolta cruciale per la mobilità della regione e per lo sviluppo socio-economico del territorio.

L’accordo non è solo la ripresa di una connessione aerea, ma un investimento strategico nel futuro della Puglia.

Come sottolineato da Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia, l’impegno della compagnia va oltre la semplice operatività immediata.

L’obiettivo è quello di stabilire una presenza significativa in Puglia, con l’intenzione di basare diverse aeromobili nella regione, creando nuove opportunità di lavoro e rafforzando il ruolo dell’aeroporto foggiano come nodo cruciale per i collegamenti interni.

L’espansione futura potrebbe includere voli per Bologna e Roma, ampliando ulteriormente la rete di destinazioni accessibili dalla città del Tavoliere.

Il successo iniziale è evidente nei numeri: in meno di 48 ore, sono stati venduti oltre 1500 biglietti, dimostrando un forte desiderio di mobilità aerea represso nella comunità foggiana.

Questo entusiasmo, inaspettato secondo Intrieri, testimonia la rilevanza dell’aeroporto per i cittadini e le imprese locali.

La risposta positiva dei passeggeri non solo convalida l’iniziativa, ma fornisce una solida base per la crescita futura.

Per Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, l’accordo con Aeroitalia rappresenta un traguardo significativo, frutto di un impegno istituzionale corale e di una collaborazione sinergica tra management di Aeroporti di Puglia, la Regione Puglia e la sua struttura di supporto.

La scelta di Aeroitalia, con la sua flotta moderna e la sua capacità di adattamento alle esigenze operative, si configura come una risposta mirata per lo scalo Gino Lisa, valorizzandone il potenziale strategico per l’intera area territoriale.

Questo riavvio sottolinea l’importanza di infrastrutture aeree efficienti per lo sviluppo locale, la creazione di connessioni vitali e l’attrattività del territorio.

L’aeroporto di Foggia, ora, si prepara a riconciliarsi con il cielo, aprendo nuove prospettive per il futuro.