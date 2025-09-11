Fontana lascia Confindustria Puglia: un cambio generazione in vista.

La recente decisione di Sergio Fontana di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di Presidente di Confindustria Puglia segna un momento di riflessione e transizione per l’associazione e per il tessuto industriale regionale.

Fontana, con una comunicazione concisa ma significativa, ha espresso la sua scelta come dettata da una valutazione personale, auspicando un ricambio generazionale e l’apertura a nuove prospettive all’interno dell’organizzazione.

Il suo mandato, originariamente concepito per una durata di quattro anni a partire dal 2020, aveva subito una naturale estensione dovuta alle eccezionali circostanze pandemiche.

Questo periodo, cruciale per la tenuta economica e sociale della regione, ha richiesto un impegno straordinario da parte del Presidente e di tutta l’associazione, navigando acque agitate e affrontando sfide inattese.

La proroga del mandato, pur necessaria per garantire continuità e stabilità, ha comportato un carico di responsabilità considerevole.

L’annuncio di Fontana non può essere interpretato come un atto di insoddisfazione verso il lavoro svolto, ma piuttosto come una dimostrazione di lungimiranza e spirito di servizio.

Rinunciare a una posizione di leadership, soprattutto in un momento complesso come quello attuale, richiede coraggio e consapevolezza dei propri limiti.

La sua decisione è un segnale di apertura al cambiamento e alla necessità di rinnovare le energie, affinché Confindustria Puglia possa affrontare le future sfide con una visione fresca e innovativa.

Il contesto economico pugliese presenta oggi una serie di imperativi stringenti.

La transizione ecologica, l’innovazione tecnologica, la riorganizzazione delle filiere produttive e la necessità di attrarre investimenti esteri richiedono un approccio strategico e competenze specialistiche.

L’associazione di categoria ha un ruolo fondamentale nel supportare le imprese in questo percorso, fornendo strumenti, servizi e rappresentanza istituzionale.

La partenza di Fontana lascia quindi uno spazio importante da ricoprire.

Il nuovo Presidente dovrà essere in grado di interpretare le esigenze del mondo imprenditoriale pugliese, promuovere la collaborazione tra i diversi settori produttivi e rafforzare il dialogo con le istituzioni.

Sarà essenziale che la transizione sia gestita in modo fluido, garantendo la continuità delle iniziative in corso e favorendo l’emergere di nuove idee e progetti.

Questa fase di cambiamento offre un’opportunità per Confindustria Puglia di ridefinire il proprio ruolo e la propria missione, in un contesto globale in rapida evoluzione.

L’associazione deve rafforzare il suo impegno per la sostenibilità, l’inclusione e la competitività, sostenendo la crescita delle imprese e la creazione di posti di lavoro.

La sua capacità di adattamento e la sua proattività saranno determinanti per il futuro dell’industria pugliese.

Il distacco di Fontana, quindi, non rappresenta una chiusura, ma l’inizio di un nuovo capitolo, ricco di potenzialità e nuove sfide da affrontare.