Frecciarossa Adriatico-Lucana: riorganizzazione e potenziamento in arrivo.

Riorganizzazione e potenziamento della rete ferroviaria Adriatico-Lucana: un investimento strategico per la connettività territorialeUn’azione concertata tra Regione Puglia, Regione Basilicata e Trenitalia è in atto per ristabilire il servizio Frecciarossa Taranto-Potenza-Roma-Milano, temporaneamente sospeso, entro la fine di ottobre.

L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi infrastrutturali e tecnologici, finalizzati a modernizzare la rete ferroviaria Adriatico-Lucana e a migliorare significativamente l’esperienza di viaggio per i cittadini.

L’interruzione temporanea del servizio è legata a cruciali lavori di potenziamento previsti per il tratto Potenza-Battipaglia, in programma dal 1° al 28 ottobre.

Questi interventi, indispensabili per elevare gli standard di performance dell’infrastruttura, riguardano sia l’aggiornamento tecnologico dei sistemi di segnalamento che il miglioramento della robustezza delle linee.

Per la durata dei lavori, i treni in partenza e in arrivo da Potenza subiranno delle variazioni di orario, con la soppressione temporanea del servizio Regionale e l’attivazione di collegamenti sostitutivi tramite autobus.

Il piano di potenziamento non si limita agli interventi immediati.

Il Gruppo FS, attraverso Rete Ferroviaria Italiana, ha programmato un ciclo continuo di miglioramenti, estendendosi fino al 2025.

L’obiettivo primario è garantire un servizio ferroviario efficiente e affidabile, capace di rispondere alle crescenti esigenze di mobilità della regione.

Questi lavori, che proseguono in modo continuativo, includono l’adeguamento del Piano Regolatore Generale delle stazioni e l’ottimizzazione della velocità di percorrenza.

La decisione di procedere con questi interventi durante il periodo autunnale, che include le festività, dimostra la volontà di minimizzare l’impatto sui viaggiatori, assicurando al contempo la continuità del servizio essenziale.

L’attivazione di collegamenti autobus sostitutivi, come il PZ114 (Potenza Centrale – Salerno) e i servizi notturni potenziati (PZ127 e PZ115), è stata studiata per ottimizzare i tempi di percorrenza e offrire una soluzione alternativa che rispetti i flussi di passeggeri.

L’estensione del servizio PZ115 fino a Metaponto, con fermate intermedie a Grassano e Ferrandina, rappresenta un ulteriore impegno a favorire l’accessibilità e la connettività del territorio materano.

Questa iniziativa si colloca nel quadro di una visione strategica che mira a trasformare la rete ferroviaria Adriatico-Lucana in un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile, capace di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio, migliorando la qualità della vita dei cittadini e incentivando il turismo.

Il potenziamento della rete non è solo un investimento in infrastrutture, ma un investimento nel futuro della regione.