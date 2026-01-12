Granoro: il Bilancio di Sostenibilità racconta l’eccellenza pugliese

Il pastificio Granoro, eccellenza pugliese nel panorama agroalimentare, presenta la terza edizione del suo Bilancio di Sostenibilità, un documento che non è semplice rendicontazione, ma una vera e propria narrazione dell’impegno aziendale verso un modello di sviluppo integrato.

Il Bilancio trascende la mera comunicazione di dati, delineando una filosofia aziendale radicata nella visione del fondatore Attilio Mastromauro, che ha saputo interpretare la tradizione con spirito innovativo, perseguendo una responsabilità verso il territorio e la sua comunità.

Il cuore pulsante di questo approccio si materializza nella filiera “Dedicato-Pasta da Filiera Certificata 100% Puglia”.

Questa iniziativa non è un progetto isolato, ma un vero e proprio ecosistema economico e sociale, un laboratorio di buone pratiche che coinvolge pastificio, mulino, stoccatore e una rete di oltre 350 aziende agricole pugliesi.

Il patto di filiera, fondato su principi di qualità, responsabilità e condivisione di valori, rappresenta un elemento distintivo, promuovendo una collaborazione virtuosa tra tutti gli attori coinvolti.

L’accordo non solo garantisce agli agricoltori la sicurezza di un mercato stabile e remunerativo, proteggendoli dalle turbolenze dei mercati internazionali, ma introduce anche un sistema di premialità legato alla qualità del grano conferito, incentivando pratiche agricole sostenibili e valorizzando il prodotto locale.

Questo sistema rafforza il legame tra produttore e consumatore, creando un rapporto di fiducia e trasparenza.

Il Bilancio di Sostenibilità del 2024 non si limita a celebrare i successi passati, ma indica chiaramente la direzione futura.

Granoro ha implementato investimenti strategici mirati a ridurre l’impronta ambientale legata agli imballaggi, ottimizzando i processi produttivi e investendo in tecnologie all’avanguardia per il controllo qualità.

Un elemento chiave è la definizione del nuovo Piano Strategico di Sostenibilità, rigorosamente allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite.

Questo piano, sviluppato nel 2024 e attuato nel 2025, non è solo un elenco di obiettivi, ma una roadmap dettagliata con indicatori misurabili e scadenze precise, i cui risultati saranno resi pubblici entro il primo semestre del 2026.

L’impegno di Granoro va oltre la conformità normativa, aspirando a diventare un motore di cambiamento positivo per l’intero sistema agroalimentare pugliese, promuovendo un modello di business che coniuga prosperità economica, equità sociale e tutela dell’ambiente, contribuendo attivamente al benessere delle generazioni presenti e future.

Il Bilancio di Sostenibilità, pertanto, si configura come uno strumento di trasparenza, accountability e dialogo con tutti gli stakeholder, testimoniando la volontà dell’azienda di essere protagonista di un futuro più sostenibile e responsabile.