Incidente ad Acciaierie d’Italia: carenze nella sicurezza e richieste sindacali

Un grave incidente sul lavoro ha sollevato nuove e serie preoccupazioni negli stabilimenti di Acciaierie d’Italia di Taranto, esacerbando le tensioni preesistenti tra rappresentanti dei lavoratori e direzione aziendale.

L’episodio, verificatosi durante il secondo turno nel reparto OME/AGG, ha visto coinvolto un operaio durante le operazioni di collaudo di un segmento della Colata Continua (CCO4), con conseguente necessità di ricovero ospedaliero.

Le rappresentanze sindacali, Fim Cisl e Uilm, hanno espresso profonda indignazione per una serie di carenze procedurali che hanno preceduto e seguito l’incidente.

Il punto cruciale è la mancata comunicazione tempestiva dell’evento sia alle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), oltre alla sorprendente omissione nei confronti delle relazioni industriali consolidate.

Questa assenza di trasparenza viene interpretata come una deliberata sottovalutazione del rischio e una negazione del diritto dei lavoratori di essere informati e coinvolti nella gestione della sicurezza.

Secondo le prime ricostruzioni, l’infortunio sarebbe stato causato dalla rottura di un raccordo durante la centralina oleodinamica di un segmento della CCO4, con conseguente fuoriuscita di olio e successiva caduta del lavoratore, che ha riportato una sospetta frattura ad un braccio.

L’evento, purtroppo non isolato, evidenzia un quadro di precarietà e di gestione del rischio inaccettabile.

Oltre alla gravità dell’incidente in sé, le rappresentanze sindacali hanno sollevato ulteriori criticità riguardanti le attività di ripristino dei segmenti della CCO4.

In particolare, si denuncia l’esecuzione di tali operazioni anche durante il secondo turno, in contrasto con gli accordi contrattuali che prevedevano un orario differenziato.

Questa violazione delle regole di sicurezza, unita alla mancanza di comunicazione, alimenta un clima di crescente insicurezza e sfiducia.

Le RSU hanno formalmente richiesto un incontro urgente con la direzione aziendale, non solo per chiarire le dinamiche dell’infortunio e le responsabilità che ne derivano, ma anche per ripristinare un dialogo costruttivo e trasparente, fondamentale per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La situazione attuale richiede un’azione immediata per prevenire ulteriori incidenti e per ristabilire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso dei diritti dei lavoratori, promuovendo una cultura della sicurezza basata sulla comunicazione, la prevenzione e la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti.

L’episodio sottolinea la necessità di una revisione completa delle procedure di sicurezza e della gestione del rischio, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro realmente protettivo e stimolante per tutti i dipendenti.