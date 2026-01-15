Interruzione ferroviaria Napoli-Foggia: lavori cruciali per l’alta velocità.

Tra il 2 e il 15 febbraio, la rete ferroviaria che collega Napoli a Foggia subirà una significativa interruzione, un intervento cruciale per il potenziamento infrastrutturale della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane.

Questo blocco temporaneo, seppur impattante, è un tassello fondamentale del più ampio progetto di sviluppo della linea ad alta capacità Napoli-Bari, un’arteria strategica per il Mezzogiorno d’Italia.

L’intervento si concentrerà principalmente sui due segmenti Napoli-Cancello-Caserta e Cancello-Foggia, aree vitali per l’avanzamento dei lotti Napoli-Cancello, Cancello-Frasso Telesino e Telese-Vitulano.

L’obiettivo primario è il completamento e l’attivazione del tratto Cancello-Frasso Telesino, un intervento che implica la realizzazione di un doppio binario esteso per undici chilometri.

Questo incremento della capacità è essenziale per garantire velocità più elevate, maggiore sicurezza e una riduzione dei tempi di percorrenza, rispondendo alla crescente domanda di trasporto passeggeri e merci.

Parallelamente, si procederà con i lavori preparatori per la nuova tratta Napoli-Cancello, la cui entrata in servizio è prevista per lL’investimento complessI lavori richiederanno un’organizzazione complI lavori, che,