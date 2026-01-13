Nuova fuga di gas ad Acciaierie d’Italia: sindacati chiedono chiarimenti.

Nella notte tra ieri e oggi, l’altoforno 2 dello stabilimento Acciaierie d’Italia di Taranto è stato interessato da due distinti eventi di dispersione di gas, sollevando nuove preoccupazioni per la sicurezza sul lavoro in un contesto già segnato da recenti tragedie.

Le segnalazioni, emerse intorno alle 23:40 e poi ripetutesi verso le 3:00, hanno immediatamente innescato il protocollo di sicurezza aziendale, con l’attivazione di dispositivi di protezione respiratoria per il personale impiegato nelle aree coinvolte.

Nonostante l’assenza di conseguenze immediate per i lavoratori, la natura inodore del gas disperso rappresenta un elemento di rischio intrinsecamente elevato, rendendo la sua rilevazione e mitigazione cruciali per prevenire potenziali pericoli per la salute.

La mancanza di un odore percepibile, infatti, preclude la possibilità di individuazione precoce, esponendo i lavoratori a un’inalazione involontaria con possibili effetti a lungo termine.

I delegati per la sicurezza (Rls) delle organizzazioni sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno formalizzato una richiesta di incontro urgente con l’azienda, focalizzandosi specificatamente sulle aree Ene e Dta, teatro dei due episodi.

La richiesta mira a ottenere chiarimenti dettagliati sulle cause della fuga di gas, sulle misure correttive implementate e sulle procedure di monitoraggio messe in atto per prevenire il ripetersi di tali eventi.

I sindacati sottolineano, con forza, la necessità di una valutazione approfondita dei sistemi di sicurezza, considerando l’assenza di un odore come fattore di rischio primario.

Pur riconoscendo la rapidità d’intervento aziendale nell’adozione di misure di ripristino, le organizzazioni sindacali insistono per una convocazione formale, finalizzata a garantire la piena trasparenza e a ottenere garanzie concrete che le attività lavorative possano riprendere solo quando le condizioni di sicurezza siano state effettivamente verificate e consolidate.

La priorità assoluta, ribadiscono, deve essere la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

Questi nuovi episodi si verificano a distanza di poche ore dalla tragica scomparsa di Claudio Salamida, operaio 46enne deceduto in un incidente sul lavoro, un evento che ha ulteriormente esacerbato le tensioni e le preoccupazioni all’interno dello stabilimento, ponendo l’attenzione sulla necessità di un’analisi critica e di un miglioramento costante delle procedure di sicurezza e sulla necessità di implementare misure preventive più stringenti per evitare nuove perdite umane.

L’evento sottolinea l’urgenza di un approccio proattivo alla sicurezza, che vada oltre la mera conformità normativa e che metta al centro la tutela della vita e del benessere dei lavoratori.