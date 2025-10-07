Primadonna Collection: Crescita e Internazionalizzazione in Arrivo

Primadonna Collection, realtà italiana nel settore della moda e calzature, proietta il proprio sguardo verso il futuro con ambiziosi obiettivi di crescita e espansione internazionale.

L’azienda, guidata dal presidente Valerio Tatarella, fondatore venticinque anni fa, prevede di superare i 96 milioni di euro di fatturato entro la fine del 2024, segnando un incremento rispetto ai 94,9 milioni registrati nell’anno precedente.

La strategia di crescita si articola su due pilastri fondamentali: l’ampliamento della rete di negozi e l’espansione geografica.

Attualmente, il network Primadonna Collection conta 300 punti vendita, una combinazione strategica tra negozi di proprietà diretta (185) e partnership in franchising (115).

L’azienda intende incrementare questo numero, con l’apertura prevista di ulteriori dieci negozi entro il 2026.

Un’immediata priorità è rappresentata dal rafforzamento della presenza sul territorio italiano.

Nello specifico, sono già pianificate aperture per il 2025 a Napoli, Modica, Bergamo e Brescia, città strategicamente scelte per il loro potenziale di mercato e la loro rilevanza culturale.

L’ambizione di Primadonna Collection non si limita al mercato interno.

L’azienda ha in programma un’aggressiva strategia di internazionalizzazione, con l’ingresso in nuovi mercati in Medio Oriente e nel bacino del Mediterraneo.

Il Libano, la Libia e Malta rappresentano le prime tappe di questa espansione, considerate aree con un forte appeal per il brand e una crescente domanda di prodotti di moda.

Parallelamente, Primadonna Collection sta valutando opportunità di collaborazione con partner commerciali in paesi dell’Asia sudorientale, come Malesia, Vietnam e Indonesia.

Questi accordi strategici mirano a sfruttare la conoscenza locale e le reti di distribuzione esistenti per accelerare l’ingresso in mercati complessi e ad alto potenziale.

La solida base operativa di Primadonna Collection è supportata da un team di circa 1.200 dipendenti, impegnati nella progettazione, produzione e commercializzazione di un vasto assortimento di prodotti.

L’offerta spazia dalle calzature all’abbigliamento, passando per borse e accessori, per un totale di circa 4 milioni di articoli venduti ogni anno.

L’azienda continua ad investire in innovazione di prodotto e processi, con l’obiettivo di rafforzare il brand, fidelizzare la clientela e consolidare la propria posizione di leader nel mercato della moda e calzature.

L’espansione internazionale, unita a un continuo affinamento dell’offerta, costituisce il motore principale della crescita futura di Primadonna Collection.