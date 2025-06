Puglia, strade smart: Pirelli rivoluziona la manutenzione con i pneumatici

La Regione Puglia si appresta a rivoluzionare la gestione e la manutenzione della sua rete stradale grazie a una partnership innovativa con Pirelli, che inaugura un approccio inedito a livello globale nel monitoraggio delle infrastrutture. L’accordo prevede l’implementazione di un sistema di rilevamento dello “stato di salute” delle strade pugliesi, basato sull’integrazione di dati provenienti da una fonte insolita: gli pneumatici dei veicoli in circolazione.Al centro del progetto c’è il sistema Pirelli Cyber Tyre, una piattaforma hardware e software avanzata in grado di raccogliere informazioni dettagliate sullo stato di usura, la pressione e le condizioni di utilizzo degli pneumatici. Queste informazioni, tradizionalmente destinate esclusivamente alla sicurezza e all’efficienza della guida, vengono ora integrate con dati visivi acquisiti tramite telecamere installate su veicoli in servizio per la Regione, grazie alla tecnologia sviluppata da Univrses. La sinergia tra questi due tipi di dati – quelli derivanti dall’interazione diretta degli pneumatici con l’asfalto e quelli visivi dell’infrastruttura – crea una mappa dinamica e completa delle condizioni delle strade pugliesi.La flotta di veicoli di servizio regionali, fornita da Ayvens, inizierà ad operare a partire da luglio, trasmettendo i dati raccolti a un cloud centrale. Da qui, gli esperti Pirelli potranno elaborarli e presentarli all’ente regionale attraverso dashboard digitali interattive, fornendo una visione chiara e aggiornata delle necessità di intervento.Questo accordo non è un’iniziativa isolata. Pirelli sta sviluppando approcci simili anche con Movyon – parte del Gruppo Autostrade per l’Italia – per il monitoraggio delle autostrade, consolidando un ecosistema di innovazione nel settore infrastrutturale. La Regione Puglia, in particolare, si sta affermando come un polo di competenza strategico per Pirelli nel campo delle soluzioni digitali, grazie all’apertura del Digital Solutions Center (DSC) a Bari nel 2022 – un centro di sviluppo software interamente dedicato all’innovazione digitale.Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, ha sottolineato come la Puglia stia diventando un punto di riferimento a livello internazionale per le attività di ricerca e sviluppo dell’azienda, integrandosi con altre strutture di ricerca e sperimentazione in tutto il mondo. Il Cyber Tyre, con la sua capacità di collegare il veicolo all’ambiente circostante e fornire analisi dettagliate sullo stato delle infrastrutture, è un elemento chiave di questa trasformazione.L’azienda non esclude ulteriori investimenti nella regione, subordinati alla risoluzione di alcune questioni di natura societaria.Il governatore pugliese Michele Emiliano ha evidenziato che i dati raccolti non serviranno solamente a ottimizzare la produzione di pneumatici, ma saranno fondamentali per pianificare interventi mirati e predittivi sulla manutenzione delle strade. L’obiettivo è quello di sviluppare un accordo di coordinamento a lungo termine con tutti gli enti proprietari delle strade, definendo un programma pluriennale basato su principi di sicurezza, efficienza economica e sostenibilità. Questo protocollo, come sottolineato dal governatore, è concepito non solo nell’interesse di Pirelli, ma soprattutto per il beneficio della comunità pugliese, aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia al servizio del territorio possa migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. Il progetto segna un punto di svolta, posizionando la Puglia all’avanguardia nell’applicazione di tecnologie innovative per la gestione delle infrastrutture.