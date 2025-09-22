Sciopero in Puglia: trasporti paralizzati per Gaza, adesione massiccia.

L’astensione dal lavoro promossa dalle organizzazioni sindacali in Puglia, a sostegno della popolazione di Gaza, sta generando un impatto significativo sui servizi di trasporto regionali.

I dati preliminari, forniti dal sindacalista Francesco Laterza dell’USB Puglia, indicano un’adesione che si attesta intorno al settanta per cento tra il personale delle aziende di trasporto pubblico locale (STP Bari, Lecce e Brindisi) e della Ferrovie Appulo-lucane.

Questa ampia partecipazione testimonia una mobilitazione diffusa e radicata nel tessuto sociale pugliese.

L’azione di sciopero, iniziata nelle prime ore della notte e protrattasi per l’intera giornata, coinvolge un ventaglio ampio di servizi essenziali, estendendosi oltre il semplice trasporto pubblico.

Si registrano ripercussioni su ferrovie, porti, scuole e altri servizi pubblici vitali per la comunità, evidenziando la volontà dei lavoratori di esprimere la propria solidarietà attraverso un’interruzione coordinata delle attività.

L’iniziativa, che culminerà alle 23:00, riflette un sentimento di profonda preoccupazione per la situazione umanitaria in corso nella Striscia di Gaza, alimentato da un crescente disagio nei confronti delle dinamiche geopolitiche che ne sono alla base.

Oltre all’interruzione dei servizi, la protesta assume anche una valenza simbolica, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica e a sollecitare interventi concreti a favore della popolazione civile.

L’attesa dei dati relativi all’adesione negli altri settori coinvolti è alta, poiché fornirebbe un quadro più completo della portata e dell’efficacia della mobilitazione.

Nel frattempo, un corteo è stato organizzato dal molo San Nicola di Bari, dove si è radunata una folta partecipazione di lavoratori e cittadini, a testimonianza della determinazione e dell’impegno profuso nella rivendicazione di una risposta umanitaria adeguata e di una pace duratura.

La protesta non è solo un’azione sindacale, ma un atto di cittadinanza attiva e una manifestazione di valori condivisi di giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti umani.