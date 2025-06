Siderurgia italiana: decreto da 200 milioni per rilancio e investimenti

Il settore siderurgico italiano, cruciale per l’economia nazionale e per la filiera industriale, riceve un significativo impulso con l’approvazione di un decreto governativo volto a salvaguardare la sua stabilità e a stimolare nuovi investimenti. L’intervento, concretizzato in uno stanziamento di 200 milioni di euro destinati ad Acciaierie d’Italia (ADI), precedentemente nota come Ilva, in amministrazione straordinaria, si pone l’obiettivo primario di assicurare la prosecuzione delle attività produttive e, parallelamente, di implementare misure imprescindibili per la messa in sicurezza degli impianti.Questa decisione, annunciata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel contesto della presentazione del decreto, risponde a una necessità impellente: preservare un’industria strategica che impiega decine di migliaia di persone e che alimenta una vasta rete di fornitori e subfornitori. La crisi che ha colpito il settore negli ultimi anni, aggravata da fattori geopolitici e dalla volatilità dei prezzi delle materie prime, ha reso urgente un intervento mirato per evitare una spirale negativa con conseguenze devastanti per l’occupazione e la produzione nazionale.Il decreto non si limita a fornire un sostegno finanziario immediato. Introduce, infatti, un elemento di innovazione amministrativa cruciale per attrarre capitali esteri e favorire la ripresa. Viene istituito, infatti, un commissario dedicato alla concessione di autorizzazioni per investimenti esteri di rilevanza strategica. Questa figura avrà il compito di semplificare e accelerare i processi burocratici, rimuovendo un ostacolo significativo che spesso scoraggia gli investitori internazionali. La certezza di un percorso autorizzativo rapido ed efficiente rappresenta un incentivo potente per attrarre nuove risorse e competenze.Inoltre, il decreto concede alla regione interessata la possibilità di impiegare risorse residue di bilancio a favore dell’indotto siderurgico. Questo riconoscimento dell’importanza dell’intera filiera produttiva, e non solo dell’azienda principale, riflette una visione sistemica che mira a rafforzare l’intero ecosistema industriale. Il supporto all’indotto, che include piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi, è fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine del settore siderurgico italiano.In sintesi, il decreto rappresenta un pacchetto di misure volte a garantire la continuità operativa, a stimolare gli investimenti esteri e a rafforzare l’intera filiera siderurgica, ponendo le basi per un futuro più solido e competitivo per l’industria nazionale. L’intervento governativo, pur essendo un passo importante, dovrà essere affiancato da iniziative di lungo periodo volte a promuovere l’innovazione, la digitalizzazione e la transizione verso pratiche produttive più sostenibili.