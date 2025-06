Taranto, Legambiente e Peacelink denunciano irregolarità nell’AIA di Acciaierie d’Italia.

Legambiente Taranto e Peacelink hanno formalmente sollevato una questione di rilevanza europea, presentando un ricorso alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea. L’azione legale mira a denunciare presunte irregolarità procedurali nel delicato riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) che regola l’operatività dello stabilimento siderurgico precedentemente noto come Ilva, oggi Acciaierie d’Italia, a Taranto.Il fulcro della denuncia ruota attorno a un apparente squilibrio nel trattamento riservato alle parti coinvolte nel processo autorizzativo. Mentre l’azienda, in questo caso Acciaierie d’Italia, ha avuto piena disponibilità e accesso a tutti gli atti e i documenti rilevanti, le associazioni ambientaliste Legambiente Taranto e Peacelink, legittimamente costituite come soggetti interessati, si sono trovate escluse da una porzione significativa di queste informazioni cruciali.In particolare, si contesta l’opacità riguardante documenti di primaria importanza: i recenti pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che quantificano e analizzano la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) aggiornato, e le osservazioni presentate direttamente dall’azienda. L’assenza di questi documenti dal fascicolo pubblico ha, a loro avviso, compromesso la possibilità di un controllo democratico e informato da parte della collettività.Questa situazione non è solo una questione di trasparenza amministrativa, ma solleva interrogativi più ampi in relazione al rispetto dei principi cardine del diritto ambientale europeo. Le associazioni denunciano una potenziale violazione dell’articolo 24 della Direttiva 2010/75/UE, comunemente nota come Direttiva AIA, che impone un accesso equo e completo alle informazioni per tutti i soggetti interessati. Inoltre, la denuncia richiama la Convenzione di Aarhus, un trattato internazionale che garantisce il diritto del pubblico alla partecipazione nei processi decisionali ambientali, e il principio di non discriminazione procedurale sancito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.Il ricorso alle autorità europee non si limita a una mera contestazione formale. Le associazioni chiedono un’indagine approfondita – attraverso l’attivazione di una procedura EU Pilot – per accertare la conformità del procedimento autorizzativo con la legislazione comunitaria. Si richiede inoltre una valutazione dell’opportunità di avviare una procedura d’infrazione nei confronti dello Stato italiano, qualora si accerti una violazione della Direttiva AIA e della Convenzione di Aarhus. L’obiettivo finale è quello di sollecitare un cambiamento concreto nelle prassi amministrative italiane. Le associazioni chiedono che le autorità nazionali garantiscano l’effettiva parità di accesso alla documentazione, assicurino il diritto di replica per tutte le parti coinvolte e promuovano una partecipazione pubblica effettiva e significativa, riconoscendo il ruolo cruciale della cittadinanza nel monitoraggio e nella tutela dell’ambiente e della salute pubblica. L’azione legale rappresenta quindi un tentativo di rafforzare i meccanismi di controllo democratico e di garantire che la transizione industriale a Taranto avvenga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di legalità.