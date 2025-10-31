Taranto si rialza: in piazza per un futuro sostenibile.

Sabato 29 novembre, Taranto si rialza, rivendica il proprio futuro e alza la voce in piazza.

Un’iniziativa corale, nata dall’urgenza di riscrivere il destino di una città segnata da un’eredità industriale complessa e dolorosa, e coordinata attraverso la piattaforma “L’ora di Taranto”.

Non si tratta di una protesta occasionale, ma di un atto di resilienza e determinazione, un monito rivolto alle istituzioni e un faro per la comunità.

Taranto non è una periferia, non è una località qualunque, ma un territorio vibrante, intriso di storia e ricco di potenzialità inespresse.

Una città che ha subito decenni di promesse non mantenute, di compromessi insostenibili e di un rapporto profondamente squilibrato tra sviluppo economico e tutela della salute dei suoi abitanti.

Il raduno, fissato per le ore 9 in piazza della Vittoria, segnerà l’inizio di una marcia simbolica articolata in cinque tappe, che culminerà al Varco Est del porto.

Un percorso che non sarà solo fisico, ma anche emotivo e intellettuale, scandito da testimonianze dirette di coloro che, sul campo, stanno già costruendo alternative concrete al modello industriale del passato.

Questi sono i protagonisti silenziosi di una rinascita, coloro che, con impegno e creatività, stanno seminando nuovi germogli di speranza in un terreno apparentemente sterile.

La richiesta è chiara: non un ulteriore salvataggio dell’ex Ilva, ma un cambio radicale di paradigma nell’approccio alla vertenza.

Un’inversione di rotta che metta al centro la riconversione economica del territorio, il benessere della popolazione e la sostenibilità ambientale.

Si tratta di rivendicare un diritto fondamentale: quello a una vita dignitosa, in un ambiente sano e con opportunità di lavoro qualificato.

Il movimento “Giustizia per Taranto” ha giocato un ruolo chiave nella genesi di questa iniziativa, nata ufficialmente dall’assemblea pubblica del 16 settembre scorso.

Un momento di confronto e di condivisione, che ha evidenziato la necessità di un’azione collettiva per spingere le istituzioni a superare la logica del mero mantenimento di un’attività industriale obsoleta e inquinante.

L’accusa è esplicita: lo sperpero di risorse pubbliche in un’operazione senza prospettive, a discapito della salute, dell’ambiente e dell’occupazione.

Un modello che ha dimostrato la sua incapacità di generare un vero sviluppo, producendo solo disuguaglianze e sofferenza.

Si invoca, invece, l’adozione di strategie innovative, ispirate a esempi virtuosi di riconversione industriale già realizzati in altre parti del mondo, che mettano al centro la formazione, l’innovazione tecnologica, il sostegno alle imprese locali e la creazione di nuovi settori economici.

Questa manifestazione è un grido di speranza e di fiducia nel futuro di Taranto, un invito a costruire insieme una città più giusta, più verde e più prospera.

È la consapevolezza che il cambiamento non è un dono divino, ma il risultato di un impegno collettivo, di una lotta paziente e determinata per la conquista di un futuro migliore.