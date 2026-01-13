La protesta si è manifestata con un corteo umano raccolto nella piazza antistante la Prefettura di Bari, un segnale tangibile del malcontento che serpeggia tra i tassisti baresi.
Lo sciopero, parte di un movimento nazionale indetto dalle principali organizzazioni sindacali del settore, rappresenta una risposta concreta alla crescente pressione esercitata dalle piattaforme di mobilità digitale, in particolare dalle vetture Ncc collegate a servizi come Uber.
Filippo Romano, esponente di Usb Taxi Bari, ha espresso con chiarezza le ragioni della manifestazione.
La denuncia principale ruota attorno alla violazione, da parte delle multinazionali, delle normative vigenti.
Il servizio, e sottolinea, il servizio pubblico essenziale.
Il servizio di trasporto, che,.
Il trasporto di persone.
Non è stato messo in discussione.
La critica si focalizza sulla concorrenza.
L’illecito.
La pratica.
L’uso di mezzi che agiscono in modalità che, in sintesi, con un approccio che pone l’illegittimo.
La situazione di.
Il servizio.
La dinamiche.
La risposta che.
.
Il.
,.
.
laLa mobilità e.
,Il.
.
La.
La.
.
,.
mobilità.
e.
.
le cui concorrenza.
eLaLa risposta.
mobilità.
con.