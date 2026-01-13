Tragedia a Taranto: Morte sul lavoro, sciopero e indagine.

La serrata conclusione dello sciopero immediato, indetto dai sindacati a seguito della tragica scomparsa di Claudio Salamida, segna un momento di profonda riflessione e interrogativi per l’intera comunità industriale.

La vicenda, che ha visto la cessazione delle attività in tutti i siti del gruppo derivante dall’ex Ilva, si è concretizzata con la perdita di un operaio specializzato di 46 anni, lasciando nel dolore la moglie e un figlio di soli tre anni.

Claudio Salamida, originario di Alberobello e residente a Putignano, ha perso la vita in un incidente gravissimo avvenuto all’interno dello stabilimento di Taranto.

La ricostruzione preliminare dei fatti, ancora oggetto di indagine, indica una caduta dal quinto piano alla sezione rialzata del quarto dell’acciaieria 2, per una distanza di circa sette metri.

Salamida era impegnato nella manutenzione di una valvola cruciale per il controllo dell’ossigeno nel convertitore 3 quando, secondo le prime testimonianze sindacali, una piattaforma di sicurezza, abitualmente costituita da un pavimento grigliato, era stata temporaneamente sostituita con una struttura in legno e metallo, la quale ha ceduto, provocando la fatale caduta.

La rimozione temporanea del pavimento grigliato, si presume, fosse necessaria per consentire il passaggio di attrezzature destinate a operazioni di manutenzione ordinaria.

L’evento ha immediatamente scatenato un’ondata di sconcerto e rabbia, mettendo in luce la fragilità delle misure di sicurezza in un contesto industriale ad alto rischio.

Il pubblico ministero Filomena Di Tursi ha avviato un’inchiesta complessa per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e individuare le responsabilità che hanno contribuito a questa tragedia.

Come misura cautelativa e nell’ottica di preservare prove cruciali per l’accertamento della verità, è stato disposto il sequestro probatorio dei livelli quinto e quarto dello stabilimento.

La vicenda solleva questioni cruciali riguardanti la gestione della sicurezza sul lavoro, la corretta applicazione delle normative, l’adeguatezza delle procedure di manutenzione e la formazione del personale.

Il lutto cittadino e la sospensione delle attività rappresentano un monito severo, esortando a una revisione profonda dei protocolli di sicurezza e a un impegno condiviso per garantire che simili tragedie non si ripetano, tutelando la vita e la dignità di ogni lavoratore.

La comunità si interroga non solo sulla causa immediata dell’incidente, ma anche sulle condizioni strutturali e culturali che hanno reso possibile un simile evento in un ambiente industriale di tali dimensioni e complessità.