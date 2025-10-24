Tremiti, Leal interviene: salvano i gatti e proteggono l’ecosistema.

La Leal, Lega Antivivisezionista, ha lanciato un’azione d’urgenza sulle Isole Tremiti, un arcipelago di straordinaria bellezza naturale, per affrontare la delicata questione della sovrappopolazione felina.

L’intervento, finanziato interamente dall’associazione e gestito con un medico veterinario dedicato, si inserisce in una strategia più ampia di tutela del benessere animale e conservazione dell’ecosistema insulare.

La sfida è complessa: la proliferazione incontrollata dei gatti randagi, sebbene percepita da alcuni come una componente del paesaggio, rappresenta una seria minaccia per la biodiversità locale e solleva pressanti interrogativi sulla salute degli animali stessi.

La loro sopravvivenza, in un ambiente fragile come quello tremitese, è spesso precaria, segnata da fame, malattie e pericolosi incidenti.

L’amministrazione comunale, riconoscendo la gravità della situazione, ha offerto un contributo cruciale, mettendo a disposizione spazi destinati a ospitare un ambulatorio veterinario mobile.

Questa struttura temporanea garantirà interventi chirurgici mirati e una continuità assistenziale essenziale per la colonia felina, un elemento fondamentale per il successo a lungo termine dell’iniziativa.

“Il nostro intervento non è una soluzione tampone, ma un impegno strutturale,” spiega Antonio Ferreri, responsabile di sezione Leal.

“Crediamo fermamente in un approccio etico alla gestione della fauna selvatica, che rispetti il diritto degli animali a una vita dignitosa e preservi l’equilibrio naturale dell’arcipelago.

“Gian Marco Prampolini, presidente della Leal, sottolinea l’urgenza di agire: “La capacità riproduttiva dei gatti è esponenziale.

Un singolo individuo, senza controllo, può generare una progenie enorme in brevissimo tempo, portando a una crescita incontrollata della popolazione felina.

Questo fenomeno amplifica la vulnerabilità degli animali e mette a rischio la resilienza dell’ecosistema.

“Al momento, le sterilizzazioni vengono eseguite presso strutture veterinarie esterne all’arcipelago, con volontari che trasportano i gatti a Termoli per l’intervento chirurgico e successivamente li ricondurranno alle Tremiti.

Parallelamente, l’associazione sta lavorando per rendere operativo l’ambulatorio mobile sull’isola, un passo fondamentale per garantire un servizio più efficiente e accessibile.

Il progetto Leal non si limita alla sterilizzazione: l’associazione intende promuovere una vera e propria cultura del benessere animale.

Prevede infatti l’installazione di una targa informativa al porto, che sensibilizzi i visitatori sulla tematica, e la realizzazione di una cartina con i punti di ristoro per l’alimentazione controllata dei gatti.

Inoltre, sono previste l’integrazione di rifugi per l’inverno e l’invio costante di risorse alimentari, per sostenere sia gli animali che i volontari impegnati nella loro cura.

L’obiettivo ultimo è trasformare le Isole Tremiti in un modello di gestione responsabile della fauna selvatica, un esempio virtuoso da esportare a livello nazionale, dimostrando che la tutela degli animali e la conservazione della biodiversità possono coesistere armoniosamente con le attività umane.