Trent’anni di Registro Imprese: Bari al centro dell’innovazione digitale.

Trent’anni di Registro delle Imprese: un traguardo che segna non solo un’evoluzione normativa, ma una trasformazione radicale del ruolo e della funzione del sistema camerale italiano.

La Camera di Commercio di Bari, epicentro di questo importante anniversario, ha organizzato un evento biennale, in programma il 23 e il 24 settembre, intitolato “Dal Dpr 581/1995 all’era dei registri interconnessi e dell’intelligenza artificiale”, per analizzare a fondo questo percorso e proiettarsi verso il futuro.

L’appuntamento si configura come un’occasione imprescindibile per connettere mondi diversi – istituzioni, ricerca, professione – in un dialogo costruttivo e propositivo.

Oltre alla presenza di figure di spicco come il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, il presidente del Tribunale di Bari Alfonso Orazio Maria Pappalardo, il procuratore della Repubblica Roberto Rossi, il dirigente del ministero dei Trasporti Marco Maceroni e il direttore generale di InfoCamere Paolo Ghezzi, la due giorni vedrà coinvolti esperti, analisti e stakeholder chiave del tessuto economico e giuridico.

Il Dpr 581/1995 ha rappresentato un punto di svolta, delineando le fondamenta del Registro delle Imprese come lo conosciamo oggi.

Tuttavia, l’evoluzione tecnologica, le nuove esigenze informative e la crescente domanda di trasparenza hanno imposto una revisione continua e un adattamento costante.

Il Registro, da mero archivio documentale, si è evoluto in una *piattaforma informativa dinamica* capace di generare valore aggiunto, estrarre conoscenza utile e supportare decisioni strategiche per un’ampia gamma di attori.

Questo cambiamento profondo si riflette nella crescente importanza dei registri interconnessi, che consentono lo scambio fluido di dati tra le Camere di Commercio e con altre istituzioni, ottimizzando i processi e semplificando l’accesso alle informazioni.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale rappresenta un ulteriore passo avanti, aprendo nuove prospettive per l’analisi dei dati, l’identificazione di trend emergenti e la personalizzazione dei servizi offerti alle imprese.

La presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, sottolinea come il Registro delle Imprese sia diventato un elemento centrale per la *fiducia* nel sistema economico, fornendo una base solida per investimenti, analisi di mercato e scelte imprenditoriali.

È, oggi, uno *strumento cruciale* per la comprensione del tessuto produttivo e un modello di eccellenza riconosciuto a livello europeo.

L’evento mira a consolidare questa leadership, promuovendo la condivisione di best practices e stimolando l’innovazione continua per rispondere alle sfide del futuro.

La discussione si focalizzerà sull’impatto di queste trasformazioni, le opportunità che si aprono e le responsabilità che ne derivano per garantire un sistema efficiente, trasparente e al servizio della collettività.