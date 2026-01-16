Vestas Taranto: la lotta continua per il futuro del territorio.

La vertenza Vestas Italia di Taranto, giunta al quarto giorno di contestazione, si configura come un campanello d’allarme per l’intero tessuto industriale e sociale del territorio ionico.

Lo sciopero, animato da un blocco umano determinato davanti allo stabilimento, esprime la profonda preoccupazione di una quarantina di lavoratori direttamente coinvolti nella decisione aziendale di delocalizzare a San Nicola di Melfi, in Basilicata, funzioni vitali per l’impianto tarantino: il magazzino, il centro di formazione specializzata e le attività di riparazione delle pale eoliche.

La mobilitazione, promossa con forza dai sindacati Fiom e Uilm, trascende la mera difesa di posti di lavoro.

Si tratta di una rivendicazione di relazioni industriali autentiche, improntate al dialogo costruttivo e alla ricerca condivisa di soluzioni che preservino la coesione territoriale e il capitale umano accumulato negli anni.

Lo slogan “Licenziamento mascherato” denota una percezione di manovre elusorie, mentre le frasi “Noi da Taranto non ci muoviamo” e “Noi non siamo un numero” incarnano un senso di identità radicata e la rivendicazione del diritto a essere riconosciuti come persone, non come semplici risorse da spostare a piacimento.

Le prime due ore di sciopero di martedì hanno dato il via a un calendario di azioni di protesta che si sono intensificate nelle ultime quattro ore di ogni turno, fino ad oggi.

La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) continuerà ad articolare lo sciopero in fasce orarie quotidiane, comunicando le specifiche modalità di adesione.

La gravità della situazione ha portato alla convocazione di un’assemblea decisiva lunedì 19 gennaio, un momento cruciale per definire le prossime tappe della lotta e valutare l’intensificazione delle azioni di mobilitazione.

La vicenda Vestas non può essere isolata; rappresenta una sfida più ampia per il futuro dell’industria manifatturiera nel Mezzogiorno.

La delocalizzazione di funzioni strategiche rischia di generare un effetto domino, impoverendo il territorio non solo dal punto di vista occupazionale, ma anche in termini di know-how e competenze specialistiche.

La resistenza dei lavoratori di Taranto, pertanto, si pone come un monito per le istituzioni e le aziende, sollecitando un ripensamento delle politiche di sviluppo industriale che privilegino la sostenibilità, la creazione di valore locale e la protezione dei diritti dei lavoratori.

La speranza è che il dialogo si riapra, dando vita a una soluzione che preservi il futuro della comunità tarantina e il suo legame con l’innovazione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili.