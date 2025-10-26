cityfood
domenica 26 Ottobre 2025
Bari Politica

Ascoltare i cittadini pugliesi: priorità oltre le liste elettorali.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’importanza formale delle liste elettorali non deve oscurare l’urgenza di un confronto diretto con l’esperienza dei cittadini pugliesi.
La mia priorità, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, è comprendere a fondo il livello di soddisfazione della popolazione rispetto alle scelte che riguardano il sistema sanitario, il mondo del lavoro e le aree rurali, spesso dimenticate.

È cruciale interrogarsi sulla reale accettabilità di tempi d’attesa prolungati, come quelli che si registrano per l’accesso a esami diagnostici, indicatori tangibili di un malfunzionamento strutturale.

Nonostante le difficoltà emerse durante la presentazione delle liste, dovute a irregolarità nella documentazione presentata da alcune componenti della coalizione – un episodio che coinvolge particolarmente le liste di Forza Italia nella provincia di Foggia e il movimento “La Puglia con Noi”, con verifiche ancora in corso per “Italia Liberale” – la nostra compagine rimane coesa e determinata a perseguire l’obiettivo di un cambiamento significativo.

Questa sfida, apparentemente ardua, è alimentata dall’entusiasmo e dall’interesse di un vasto numero di persone che aspirano a una Puglia diversa.

L’esclusione di Raffaella Casamassima, inizialmente candidata con Fratelli d’Italia, è una decisione interna al partito stesso, e non rientra nelle mie competenze o nel mio coinvolgimento.
Il mio ruolo è quello di garante, di figura sovrappolitica, finalizzata a sostenere e a facilitare la partecipazione di chi condivide la visione di una regione rinnovata.

Le liste elettorali, pur essendo uno strumento necessario, non rappresentano il vero motore del cambiamento: questo risiede nella consapevolezza e nella volontà popolare.
Percepiro un crescente desiderio di cambiamento, una chiara volontà di superare la narrazione dominante che ha caratterizzato il governo regionale uscente.

Questo desiderio, a prescindere dalle dinamiche interne alle liste o da eventuali carenze formali, si tradurrà, sono convinto, in un voto di fiducia verso un progetto nuovo, capace di ascoltare le esigenze reali dei cittadini e di affrontare le problematiche con coraggio e competenza.

Il vero valore risiede, in definitiva, nella voce del popolo pugliese, che con il suo voto determinerà il futuro della nostra regione.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

