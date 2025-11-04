Bari, Giorno dell’Unità: Omaggio ai Caduti d’Oltremare

Nel cuore di Bari, il Sacrario militare dei caduti d’Oltremare si è eretto a solenne palcoscenico per commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate, un appuntamento di profonda riflessione e onore.

In rappresentanza del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha presieduto le celebrazioni, un gesto che sottolinea l’importanza del ruolo del Parlamento nel custodire la memoria e l’identità nazionale.

La presenza di figure istituzionali di spicco, testimonia l’unità di intenti del Paese nel tributare rispetto e gratitudine a coloro che hanno sacrificato la propria vita per la difesa della patria e per la sua unità.

Tra i partecipanti, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha rappresentato il Governo, incarnando l’impegno dello Stato a sostenere la salute e il benessere dei veterani e delle loro famiglie, un compito che si intreccia con il dovere di preservare la storia e i valori che hanno ispirato il loro sacrificio.

Accanto a lui, il viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha ricordato l’importanza della legalità e della giustizia come fondamenti imprescindibili per la coesione nazionale, valori che i militari hanno giurato di difendere, non solo con le armi, ma anche con l’adesione a principi etici e morali elevati.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha sottolineato il ruolo strategico del territorio pugliese, crocevia di culture e di popoli, e l’importanza di promuovere un senso di appartenenza condiviso, al di là delle differenze regionali e culturali.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha ricordato il contributo della città ospitante, custode di una storia millenaria e testimone di eventi cruciali che hanno plasmato l’identità italiana.

Il questore di Bari, Massimo Gambino, ha evocato il ruolo delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, un compito che si affianca alla celebrazione dei valori militari e alla difesa della Costituzione.

La cerimonia, immersa in un’atmosfera di solennità e commozione, ha rappresentato un momento di raccoglimento nazionale, un’occasione per riflettere sul significato profondo dell’unità, della difesa della patria e del sacrificio, e per rinnovare l’impegno a custodire la memoria di chi ha contribuito a costruire l’Italia che siamo.

Il Sacrario, luogo di riposo eterno per i caduti, si è confermato simbolo tangibile del prezzo pagato per la libertà e l’indipendenza, un monito costante per le future generazioni.