Carlo Legrottaglie: Funerali al Segno del Cordoglio Nazionale

Il cordoglio nazionale si concentra su Francavilla Fontana, dove domani si celebreranno i funerali di Carlo Legrottaglie, un carabiniere il cui sacrificio ha profondamente scosso la comunità e l’intero Paese. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua partecipazione diretta, un gesto simbolico di riconoscimento per il valore e il coraggio dimostrati dal militare nell’adempimento del suo dovere.Carlo Legrottaglie, figura radicata nella cittadina di Ostuni, dove conviveva con la moglie e le due figlie adolescenti, ha perso la vita durante un inseguimento, in un tragico scontro a fuoco con due malvivolenti sorpresi a bordo di un veicolo illeggittimamente sottratto. L’evento, che ha lasciato un segno indelebile nel tessuto sociale locale, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza pubblica, la crescente audacia della criminalità e il pericolo costante che incombe quotidianamente sugli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine.Le esequie, previste per le ore 11.00 nella parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa, rappresentano un momento di lutto collettivo, un’occasione per onorare la memoria di un uomo che ha offerto la sua vita per garantire l’incolumità dei cittadini. La presenza del Presidente Mattarella sottolinea la dimensione nazionale di questo dolore, testimonianza del rispetto e della gratitudine che la Repubblica nutre verso coloro che, come Legrottaglie, si impegnano attivamente nella difesa della legalità e nella tutela del bene comune.Questo tragico episodio, purtroppo non isolato, riaccende il dibattito sull’importanza di rafforzare il supporto alle Forze di Polizia, non solo in termini di risorse economiche e tecnologiche, ma anche con un rinnovato riconoscimento sociale e una maggiore sensibilità verso i rischi che corrono quotidianamente. Il coraggio di Carlo Legrottaglie non deve essere vano, ma ispirare un impegno ancora più forte nella lotta contro la criminalità e nella costruzione di una società più giusta e sicura, dove il sacrificio di un uomo come lui possa trovare una degna redenzione nella prevenzione di simili tragedie. Il suo esempio, e il dolore che ha provocato, debbono stimolare una riflessione profonda e un’azione concreta per proteggere gli angeli custodi del nostro territorio.