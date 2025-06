Cordoglio nazionale per il brigadiere Legrottaglie: FdI al suo funerale.

La comunità nazionale si è stretta attorno al dolore per la perdita del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, figura simbolo di dedizione e coraggio, la cui vita è stata tragicamente interrotta durante un violento scontro a fuoco a Francavilla Fontana. La camera ardente allestita ad Ostuni ha visto convergere un’importante delegazione di Fratelli d’Italia, a testimonianza del profondo cordoglio e della vicinanza del partito al dolore della famiglia, dei colleghi e dell’intera regione Puglia.Tra i presenti, una figura di spicco è stata Arianna Meloni, sorella della Presidente del Consiglio e responsabile politica della segretaria nazionale del partito. La sua partecipazione, accanto a quella del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del deputato Giovanni Donzelli, del responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI e del capogruppo al Senato Lucio Malan, sottolinea l’importanza che il partito attribuisce al tributo a un uomo che ha incarnato i valori di protezione e servizio allo Stato.La presenza di questa delegazione a Ostuni non è un mero gesto di circostanza, bensì un elemento che si inserisce in un più ampio contesto di impegno del partito nel tessuto sociale e istituzionale della regione. Infatti, nel pomeriggio, gli esponenti di FdI si sposteranno a Lecce per partecipare ad un evento di partito, un’occasione per rafforzare i legami con la comunità locale e per ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia verso le istanze del territorio.La vicenda del brigadiere Legrottaglie, una perdita che colpisce nel profondo la coscienza collettiva, riaccende il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di garantire maggiore protezione alle forze dell’ordine, spesso chiamate a fronteggiare situazioni di estrema pericolosità. Il tributo reso ad Ostuni, e l’impegno continuo di Fratelli d’Italia, si pongono come un segnale di rispetto e di sostegno verso coloro che quotidianamente operano per la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini. L’evento rappresenta, inoltre, un momento di riflessione sull’importanza del ruolo delle istituzioni e sulla necessità di promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole, valori fondanti della nostra convivenza civile.