Decaro punta sulla sanità: tempi d’attesa sotto osservazione.

La priorità indiscussa dell’amministrazione regionale pugliese, guidata dal neoeletto Presidente Antonio Decaro, si concentra immediatamente sulla profonda revisione e ottimizzazione dei tempi d’attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie.

Un impegno che si traduce in un’azione concreta: una convocazione urgente, nella stessa giornata di proclamazione, a una riunione di alto livello presso la Presidenza della Regione.

L’obiettivo non è meramente formale, ma la volontà di avviare un processo trasformativo, con l’impegno dichiarato di presentare un provvedimento concreto entro i primissimi giorni di governo.

Questa iniziativa riflette una consapevolezza diffusa riguardo alle criticità che affliggono il sistema sanitario regionale, e un desiderio di rispondere in modo tempestivo alle esigenze di cittadini e professionisti sanitari.

La riunione, presieduta dal Presidente Decaro, ha visto la partecipazione di figure chiave per l’attuazione di questa strategia.

Davide Pellegrino, destinato a ricoprire il ruolo di capo di gabinetto, apporterà la sua esperienza nell’organizzazione e coordinamento delle attività governative.

Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute, fornirà una visione d’insieme delle dinamiche del sistema sanitario e delle possibili aree di intervento.

Lucia Bisceglia, direttore generale dell’Agenzia Regionale Strategica per la Salute e il Sociale (Aress), interverrà con la sua competenza nella gestione delle risorse e nell’implementazione di soluzioni innovative.

La discussione ha focalizzato l’attenzione non solo sulla riduzione dei tempi d’attesa, ma anche sull’analisi delle cause profonde del problema.

Si è ipotizzato un approccio multidisciplinare, che tenga conto di fattori come la distribuzione geografica delle risorse, l’organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’efficienza amministrativa e la necessità di potenziare la telemedicina e l’utilizzo di tecnologie digitali per ottimizzare l’accesso alle cure.

La sfida è complessa e richiederà un impegno coordinato tra diverse istituzioni e attori del sistema sanitario.

Si è discusso della possibilità di introdurre indicatori di performance chiari e misurabili, per monitorare l’efficacia delle misure adottate e garantire una trasparenza nei confronti dei cittadini.

L’obiettivo finale è quello di costruire un sistema sanitario pugliese più equo, efficiente e centrato sul paziente, capace di rispondere efficacemente alle esigenze di salute della comunità.