Decaro, subito al lavoro: sanità e lavoro al centro dell’azione

La luce del mattino inonda l’ufficio di Antonio Decaro, al secondo piano della Presidenza della Regione Puglia, affacciato sul lungomare di Bari.

La giornata inaugurale, carica di responsabilità e di un’attesa collettiva, si dispiega con la sollecitudine necessaria a un incarico così prestigioso.

I primi gesti sono quelli di un’accoglienza formale, un saluto cordiale rivolto al personale che anima l’apparato regionale, preludio all’immersione immediata nelle complessità amministrative che attendono una risposta.

La priorità indiscussa si concentra sulla sanità pugliese, un sistema che necessita di una profonda riflessione e di interventi mirati.

La riunione del primo pomeriggio, prosecuzione di un confronto già iniziato la sera precedente, si preannuncia cruciale.

Attorno al tavolo, figure chiave del sistema sanitario regionale: Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Salute, Lucia Bisceglia, direttrice dell’Aress, e Davide Pellegrino, capo di gabinetto.

L’obiettivo è cristallizzare in un primo decreto presidenziale, con forza d’urgenza, misure concrete per disarticolare le lunghe liste d’attesa che affliggono i cittadini.

Si tratta di un atto programmatico, un segnale tangibile dell’impegno a garantire l’accesso equo e tempestivo alle cure, un diritto costituzionale e una necessità impellente.

L’elaborazione del provvedimento si prefigge di andare oltre le soluzioni palliative, mirando a una riorganizzazione strutturale e all’ottimizzazione delle risorse disponibili.

Parallelamente, l’attenzione si estende alle dinamiche socio-economiche che animano il tessuto industriale della regione.

La videoconferenza con Leo Caroli, capo del Comitato Sepac – la task force regionale dedicata alle emergenze industriali – rappresenta un’opportunità per sondare il terreno, per comprendere lo stato avanzamento delle vertenze di lavoro più rilevanti.

Si tratta di un approccio interlocutorio, improntato all’ascolto e alla ricerca di soluzioni condivise, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione e di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

La volontà è quella di creare un tavolo di confronto permanente, coinvolgendo sindacati, imprese e rappresentanti istituzionali, per affrontare le sfide del mondo del lavoro in modo proattivo e costruttivo.

La fase istituzionale è caratterizzata dalla necessità di una transizione ordinata e trasparente.

Gli incontri politici, cruciali per la definizione della nuova giunta regionale, sono stati temporaneamente sospesi, in attesa della proclamazione ufficiale dei consiglieri eletti, un momento formale che segnerà l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della regione.

L’attenzione è focalizzata sulla costruzione di una squadra coesa e competente, in grado di interpretare le istanze del territorio e di tradurle in politiche concrete e innovative, orientate al benessere dei cittadini e alla valorizzazione del patrimonio culturale, economico e ambientale della Puglia.

La priorità è garantire una governance efficiente, partecipata e responsabile, capace di affrontare le sfide del futuro con coraggio e determinazione.