Emergenza-Urgenza: Italia al Bivio, Serve un Cambiamento Strutturale

La sostenibilità del sistema di emergenza-urgenza italiano è oggi a un bivio, un punto critico che richiede un’analisi profonda e un intervento strutturale.

La recente visita del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, unitamente all’Assessore alla Salute Donato Pentassuglia, ha messo in luce una realtà diffusa e allarmante che va affrontata con urgenza a livello nazionale.

La scena descritta – due soli medici a gestire tredici pazienti sui lettini e numerosi altri in attesa – è il sintomo di una crisi multifattoriale.

Non si tratta semplicemente di una questione salariale, sebbene un adeguato riconoscimento economico per i professionisti dell’emergenza sia un elemento imprescindibile.

La problematica è intrinsecamente legata alla carenza di una rete di assistenza territoriale robusta ed efficiente.

L’accumulo di codici bianchi, verdi e azzurri nei pronto soccorso – che rappresentano ben l’80% dei casi – rivela un fallimento nell’intercettare e gestire le problematiche sanitarie a monte, gravando eccessivamente i servizi di emergenza.

La penuria di medici specializzati in emergenza-urgenza è un fenomeno nazionale, alimentato da una serie di fattori disincentivanti.

L’assenza di un’organizzazione del lavoro che preveda turni ragionevoli, la limitata possibilità di esercizio della libera professione e, in ultima analisi, la percezione di una insufficiente valorizzazione del ruolo e delle competenze specifiche di questi professionisti, contribuiscono a rendere questa specializzazione meno attrattiva per i giovani medici.

Si crea un circolo vizioso: la carenza di personale si traduce in un aumento del carico di lavoro e in condizioni operative più stressanti, scoraggiando ulteriormente le nuove generazioni.

È necessario un cambio di paradigma, che vada oltre la semplice compensazione economica.

Si tratta di ripensare l’organizzazione dei servizi sanitari, promuovendo l’integrazione tra ospedale e territorio attraverso l’implementazione di modelli di assistenza primaria potenziata, la telemedicina e la domiciliarità.

Un approccio proattivo e preventivo, orientato alla gestione delle cronicità e alla promozione della salute, alleggerirebbe la pressione sui pronto soccorso e consentirebbe di dedicare risorse umane e tecnologiche più adeguate alle emergenze vere e proprie.

La Conferenza delle Regioni ha un ruolo cruciale nel promuovere un dibattito nazionale costruttivo e nell’individuare soluzioni condivise.

È fondamentale che le Regioni, in collaborazione con il Ministero della Salute e con le Società Scientifiche, definiscano standard qualitativi e quantitativi per i servizi di emergenza-urgenza, investendo in formazione specialistica, in infrastrutture tecnologiche e in condizioni di lavoro più attrattive.

Solo attraverso un impegno collettivo e una visione strategica sarà possibile garantire la sostenibilità del sistema e assicurare una risposta efficace ed equa ai bisogni di salute dei cittadini.

La valorizzazione del professionista dell’emergenza non è solo un atto di giustizia, ma un investimento nel futuro del sistema sanitario nazionale.