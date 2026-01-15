Emiliano al fianco di Decaro: consulenza strategica in Regione Puglia.

L’evoluzione del panorama politico regionale pugliese sembra orientarsi verso una collocazione strategica per l’ex presidente Michele Emiliano all’interno della nuova Giunta Decaro.

Fonti interne alla Regione indicano che, a seguito di un confronto serrato tra i due leader, culminato in un incontro formale e un precedente dialogo telefonico, Emiliano non ricoprirà la carica di assessore, ma assumerà il ruolo di consigliere del presidente.

Questa decisione, frutto di una valutazione attenta delle dinamiche istituzionali e delle competenze in gioco, prevede che l’ex presidente, una volta formalmente accettato l’incarico, possa richiedere al Consiglio Superiore della Magistratura una sospensione temporanea dal suo status di magistrato.

La decisione si inserisce nel contesto di una riorganizzazione più ampia del modello di governance regionale, concretizzata con la firma da parte del Presidente Decaro di un decreto che riduce significativamente il numero di consiglieri a disposizione del Presidente, passando da ventuno a soli nove.

Questa riduzione, concepita per snellire l’apparato decisionale e favorire una maggiore efficienza amministrativa, prevede una composizione mista: cinque figure politiche, destinate a rappresentare sensibilità e interessi diversi, e quattro esperti tecnici, chiamati a fornire competenze specialistiche e a supportare l’azione di governo con analisi e proposte concrete.

L’inserimento di Emiliano tra i cinque consiglieri politici segna una scelta di peso, che valorizza l’esperienza amministrativa e la visione strategica dell’ex Presidente, collocandolo in una posizione chiave per il supporto all’azione del Presidente Decaro.

L’assegnazione di un ruolo di consulenza strategica a Emiliano suggerisce una volontà di sfruttare appieno il suo bagaglio di conoscenze e la sua capacità di mediazione, in un momento cruciale per la Regione Puglia, che si appresta ad affrontare sfide complesse in diversi settori, dall’economia all’ambiente, dall’innovazione alla sanità.

La scelta riflette inoltre una possibile necessità di bilanciare le diverse anime politiche che compongono la maggioranza di governo, in vista di una legislatura che si preannuncia intensa e ricca di cambiamenti.

La presentazione ufficiale della nuova Giunta, con la definizione dei rispettivi incarichi e competenze, è prevista per i prossimi giorni, e promette di offrire ulteriori dettagli sulle linee guida dell’azione di governo e sulla composizione del team che supporterà il Presidente Decaro nella sua missione.