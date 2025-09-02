Emiliano lascia la corsa: il PD punta su Decaro e l’unità pugliese.

Il Partito Democratico esprime profonda gratitudine a Michele Emiliano per la sua generosa disponibilità e per la scelta, matura e responsabile, di non perseguire una candidatura diretta alle imminenti elezioni regionali pugliesi.

Questa decisione, lungi dall’essere un epilogo, si configura come un atto di lungimiranza politica, volto a favorire la coesione e la competitività del progetto progressista in campo.

La segretaria del PD, Elly Schlein, sottolinea come Emiliano continuerà a rappresentare una figura cardine per il futuro della Puglia, offrendo il suo contributo strategico al fianco della coalizione e sostenendo la candidatura di Antonio Decaro, amministratore di comprovata esperienza e abilità, già protagonista di un percorso amministrativo significativo a Bari.

La questione delle candidature, precedentemente oggetto di discussioni e valutazioni interne, ha visto emergere diverse posizioni, inclusa l’aspirazione di Emiliano a un ruolo nel consiglio regionale.

Tuttavia, la volontà di Decaro, con un gesto che evidenzia la sua visione di interesse superiore, ha indirizzato le scelte, preludendo a una soluzione che mira a preservare l’unità e la forza del fronte progressista.

Il rifiuto di Avs, pur rappresentando un elemento di complessità, non ha intaccato la solidità del percorso tracciato.

La segretaria Schlein evidenzia come Emiliano, forte di un decennio di presidenza caratterizzato da una fase di crescita economica e di innovazione radicale per la regione, manterrà un ruolo cruciale.

Il suo contributo, che si è concretizzato in politiche lungimiranti e in un impulso allo sviluppo locale, non si esaurirà con la conclusione del suo mandato.

La sua competenza e la sua visione strategica rimarranno un patrimonio fondamentale per il Partito Democratico e, più in generale, per la comunità pugliese, trascendendo i confini regionali e proiettandosi verso nuovi orizzonti.

Questa scelta testimonia una politica orientata alla costruzione di un futuro solido e duraturo per la Puglia, basato sulla collaborazione e sull’altruismo, e sul riconoscimento del valore del bene comune al di sopra delle ambizioni personali.

La sua eredità continua a ispirare e a guidare il percorso del Partito Democratico verso un rinnovamento profondo e una nuova stagione di impegno civico.