Emiliano: Solida alleanza con Decaro, sfidiamo il centrodestra

“La nostra convergenza con Decaro è solida e inequivocabile: un impegno condiviso volto a contrastare l’avanzata del centrodestra.

Questo è il messaggio che desidero comunicare con chiarezza, superando interpretazioni erronee o strumentali che potrebbero insinuarsi nel dibattito pubblico.

” Ha dichiarato il governatore Emiliano in un’intervista.

“Le divergenze di opinione, inevitabili in qualsiasi aggregazione politica complessa, non compromettono la nostra unità di intenti.

Esse rappresentano, anzi, una ricchezza: stimolano la riflessione, la ricerca di soluzioni innovative e la crescita collettiva.

Il nostro approccio è quello di affrontare queste discordanze internamente, cercando un terreno comune e un consenso costruttivo, come abbiamo sempre fatto con successo in Puglia.

“Emiliano ha poi affrontato la questione dei sondaggi, sottolineando come i dati attuali – che indicano un divario significativo a favore del centrodestra – rappresentino una sfida da affrontare con serietà.

“È vero, i numeri sono eloquenti.

Tuttavia, vorrei precisare un aspetto cruciale: la nostra candidatura di Decaro è una scelta strategica, non una necessità imposta da una debolezza intrinseca.

Abbiamo valutato attentamente diverse opzioni e siamo convinti che Decaro sia il candidato giusto per guidare la nostra regione.

“”Infatti, se avessimo scelto un percorso diverso, un candidato alternativo, avremmo comunque potuto ambire alla vittoria.

Non escludiamo, ad esempio, che anche un esponente del Movimento 5 Stelle avrebbe potuto ottenere un risultato positivo.

Questo dato, a mio avviso, evidenzia una realtà importante: il lavoro svolto negli ultimi vent’anni ha creato un solido consenso e una base elettorale consolidata, che ci permette di affrontare il futuro con fiducia.

“Il governatore ha aggiunto: “La nostra capacità di governare, di ascoltare le esigenze dei cittadini e di rispondere alle loro aspettative ha costruito un patrimonio di fiducia che trascende le singole personalità e le dinamiche interne.

Non siamo vittime di circostanze avverse, ma artefici del nostro destino politico.

Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo determinati a superarle, con coerenza, competenza e un profondo senso di responsabilità verso la comunità pugliese.

” La collaborazione con Decaro, ha concluso Emiliano, è un pilastro fondamentale per raggiungere questo obiettivo comune.