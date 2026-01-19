Ex Ilva ed Enel: la Puglia tra lavoro, ambiente e futuro.

La questione dell’ex Ilva, e più in generale, la sua evoluzione complessa e problematica, rappresenta una sfida prioritaria per l’amministrazione regionale pugliese.

Non si tratta semplicemente di salvaguardare l’occupazione di circa diecimila addetti, un numero significativo in sé, ma di proteggere un ecosistema economico e sociale molto più vasto, stimato in ulteriori diecimila persone direttamente o indirettamente dipendenti dall’attività siderurgica.

L’interruzione o il collasso di questa filiera industriale minaccerebbe una potenziale esplosione sociale, con conseguenze devastanti per il territorio e per la coesione comunitaria.

Il presidente Decaro ha più volte sollecitato l’intervento del Governo nazionale, sottolineando la natura strategica del settore siderurgico per l’economia del Paese.

Si evoca, a ragion veduta, l’esempio francese, dove lo Stato si è dimostrato capace di fornire un sostegno mirato e strutturale per la salvaguardia di un’industria cruciale.

La logica sottostante è chiara: l’acciaio non è un bene di consumo ordinario, ma un pilastro fondamentale per la manifattura, l’infrastruttura e la competitività nazionale.

Parallelamente, la vertenza Enel a Brindisi solleva interrogativi analoghi, sebbene con sfumature diverse.

A differenza della situazione dell’ex Ilva, dove la principale preoccupazione è la possibile perdita di posti di lavoro, nel caso di Enel l’attenzione si concentra sulla trasformazione del territorio e sulla ricollocazione delle risorse umane.

Il governatore ha espresso una cautela comprensibile, evidenziando la prassi, purtroppo consolidata, delle aziende energetiche di non assumere personale in Italia, trasferendo spesso le attività in sedi estere.

Tuttavia, l’ottimismo emerge dalla presenza di progetti di riqualificazione per i terreni destinati alla dismissione a seguito della chiusura della centrale di Cerano.

La sfida, ora, è collaborare attivamente con Enel e con il Governo per garantire una transizione giusta e sostenibile, che preveda la riconversione professionale dei lavoratori e lo sviluppo di nuove attività economiche in grado di assorbire le risorse umane liberate.

Questa operazione richiede una pianificazione strategica, un investimento mirato e un dialogo costante tra le parti interessate, al fine di evitare che la chiusura di una struttura industriale si traduca in una perdita di opportunità per il territorio.

Il futuro del territorio pugliese, in entrambi i casi, dipende da una visione politica lungimirante e dalla capacità di coniugare la tutela dell’ambiente con la difesa del lavoro.