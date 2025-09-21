Gemmato: Scelta del Presidente in Puglia, sfida per il futuro

“Il mio nome, qui presente, è un delegato, un fardello rappresentativo di un’intera costellazione di forze politiche.

Sono Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato, un incarico che accolgo con profondo rispetto e che mi lega indissolubilmente al Parlamento.

Condivido questa responsabilità con un gruppo numeroso di colleghi: dieci o undici parlamentari pugliesi, sette consiglieri regionali, tre membri del Parlamento Europeo, tutti impegnati attivamente in questa cruciale fase politica.

“La questione che ci troviamo ad affrontare – la scelta del candidato alla presidenza della Regione Puglia da parte del centrodestra nazionale – è di importanza strategica per il futuro della nostra comunità.

Attualmente, siamo in un momento di attesa ponderata, consapevoli che la decisione finale emergerà da un confronto ampio e articolato, al tavolo nazionale.

Non si tratta di una mera designazione, ma di una scelta che dovrà incarnare la visione e le priorità del centrodestra pugliese.

Prevedo che la decisione sarà presa a breve, in termini di tempo, forse in pochi giorni o addirittura ore.

L’auspicio è che la successiva campagna elettorale possa trascendere le dinamiche superficiali e concentrarsi su un dibattito di merito.

Dobbiamo affrontare con coraggio e chiarezza le criticità che affliggono la nostra regione, a partire dal sistema sanitario, che rappresenta un punto di rottura con l’amministrazione in carica.

Vent’anni di governance democratica in Puglia hanno lasciato un’eredità complessa, caratterizzata da scelte discutibili e da una gestione spesso inefficiente.

La candidatura di Decaro, in particolare, appare come una prosecuzione di quella stessa linea politica, un’estensione del modello che ha contribuito a generare le attuali difficoltà.

Non possiamo permettere che queste problematiche si protraggano ulteriormente.

È nostro dovere offrire alla popolazione pugliese un’alternativa concreta, un progetto di cambiamento che metta al centro il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Questa sfida ci richiede coesione, visione e un profondo senso di responsabilità verso la comunità che ci ha affidato la missione di rappresentarla.

È tempo di dimostrare di essere all’altezza di questa aspettativa, di proporre un futuro di speranza e di progresso per la Puglia.

La mia presenza qui, oggi, è un impegno in questa direzione, un segno tangibile della volontà di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro migliore per la nostra regione.