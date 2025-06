Legrottaglie: Un Esempio di Coraggio e Sacrificio per l’Italia.

La perdita del brigadiere capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie rappresenta una ferita profonda per l’intera Nazione, un evento che scuote le fondamenta stesse del nostro senso di sicurezza e ci costringe a confrontarci con il prezzo più alto che si possa pagare per la salvaguardia della legalità. A nome del Ministero della Difesa, e con il profondo cordoglio che permea ogni cuore che rispetta il servizio e il sacrificio, esprimo la mia più sentita partecipazione al dolore dei suoi familiari, dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri e del Comandante Generale Luongo.Il brigadiere Legrottaglie non ci ha lasciato, ma ha compiuto il suo dovere fino all’estremo limite, incarnando un esempio luminoso di dedizione e coraggio che trascende la mera esecuzione di un compito. Il suo atto non fu solo un gesto di protezione verso la collettività, ma una testimonianza tangibile del significato del giuramento prestato, un vincolo solenne che lega il militare alla difesa incondizionata dei valori costituzionali e della sicurezza dei cittadini. Questa tragica perdita ci interroga, anziché indurci a rassegnazione. Ci invita a riflettere sul ruolo imprescindibile delle Forze Armate, non solo come garanti dell’ordine pubblico, ma come baluardo contro l’illegalità e la criminalità organizzata che minacciano il tessuto sociale. La sua morte non deve essere commemorata con un mero lutto, ma con un rinnovato impegno a sostenere e rafforzare le istituzioni che proteggono la nostra democrazia.Il sacrificio del brigadiere Legrottaglie è un monito severo: la sicurezza non è un diritto acquisito, ma un bene fragile che richiede costante vigilanza e un investimento continuo in risorse umane e tecnologiche. È un promemoria che il coraggio non è assenza di paura, ma la capacità di agire nonostante essa, perseguendo il bene comune anche a costo della propria vita.Che il suo esempio ispiri le nuove generazioni a scegliere il servizio alla Patria come missione, e che il suo nome resti impresso nella memoria nazionale come simbolo di onore, coraggio e dedizione assoluta. Un pensiero commosso e rispettoso accompagna il brigadiere Legrottaglie nel suo viaggio finale, nella speranza che trovi pace e serenità, e che il suo sacrificio non sia vano.