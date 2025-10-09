Lobuono sfida Decaro: imprenditore pugliese candidato al centrodestra.

Luigi Lobuono, figura di spicco nel panorama imprenditoriale pugliese, si candida a Presidente della Regione Puglia per il centrodestra nelle elezioni di novembre.

La sua nomina a candidato rappresenta un punto di convergenza per le forze di centrodestra, un tentativo di capitalizzare la sua consolidata reputazione e i suoi profondi legami con il territorio.

Nato nel 1955, Lobuono incarna una storia familiare radicata nella distribuzione di informazione.

L’agenzia di famiglia, Lobuono sas, erede di una tradizione secolare iniziata nel 1885, ha segnato generazioni nella diffusione di quotidiani e periodici, non solo italiani ma anche esteri, contribuendo significativamente alla vitalità culturale e informativa della regione.

Questa eredità non si limita a un’attività commerciale, ma si traduce in una conoscenza approfondita del tessuto sociale pugliese e delle sue dinamiche.

Il suo percorso politico non è una novità.

Lobuono ha già tentato il passo verso la vita pubblica, affrontando una sfida significativa nel 2004, quando si candidò alla carica di sindaco di Bari.

In quell’occasione, si scontrò con Michele Emiliano, allora giovane magistrato che, con una campagna elettorale vincente, si affermò al primo turno.

L’esperienza, pur non avendo portato al risultato sperato, ha fornito a Lobuono un’importante comprensione del complesso scenario politico locale.

La sua affiliazione politica si radica nel mondo di Forza Italia, un legame che risale ai tempi di Silvio Berlusconi, testimoniando una visione politica di centrodestra.

L’esperienza come Presidente della Fiera del Levante, dal 2001 al 1996, ha consolidato ulteriormente la sua figura come punto di riferimento per lo sviluppo economico e la promozione del territorio.

Oltre alla sua attività imprenditoriale e politica, Lobuono vanta una solida rete di relazioni nel mondo dell’editoria, avendo ricoperto il ruolo di socio storico della Gazzetta del Mezzogiorno, un quotidiano di riferimento per il territorio.

Questa connessione gli conferisce una prospettiva privilegiata sulle tematiche riguardanti l’informazione e la comunicazione.

La sua figura è ampiamente rispettata e apprezzata, non solo all’interno del centrodestra, ma anche in altri ambiti politici.

La sua reputazione di persona corretta e leale è riconosciuta anche dall’avversario Antonio Decaro, attuale Presidente della Regione Puglia, che lo ha definito un “galantuomo”.

Questa qualità, unita alla sua esperienza e alla sua conoscenza del territorio, potrebbe rivelarsi un fattore determinante nella sua corsa alla Presidenza della Regione.

Lobuono incarna un tentativo di presentare un candidato pragmatico, radicato nel territorio e con una visione di sviluppo basata sulla continuità e sull’esperienza.