Nega candidatura: impegni prioritari a Ferrovie Sistemi Urbani

In risposta a recenti speculazioni apparse su diverse testate giornalistiche locali pugliesi, desidero chiarire in maniera definitiva e inequivocabile una questione che genera confusione: non sussiste alcuna intenzione, né tantomeno disponibilità, alla mia candidatura per la carica di Presidente della Regione Puglia.

Le voci che circolano, purtroppo, sono prive di qualsiasi base reale e necessitano di una smentita formale.

La mia attuale dedizione professionale è interamente assorbita da un impegno prioritario e imprescindibile: la guida di Fs (Ferrovie dello Stato) Sistemi urbani, ruolo che ho assunto con responsabilità e profonda motivazione a partire dal mese di marzo.

In questo contesto, il mio focus è rivolto alla direzione strategica e all’esecuzione di un vasto e articolato programma di interventi.

Si tratta di progetti complessi, cruciali per l’evoluzione della mobilità sostenibile e per il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie urbane, non solo in Puglia, ma a livello nazionale.

Abbandonare questa posizione in questo momento significherebbe interrompere un percorso cruciale e compromettere risultati attesi, arrecando un danno tangibile al Gruppo Fs e all’intera collettività.

Il mio impegno verso Ferrovie dello Stato è totale e mirato a concretizzare una visione di modernizzazione e innovazione nel settore dei trasporti.

Questo include l’ottimizzazione dei servizi, l’incremento della sicurezza, l’adozione di tecnologie all’avanguardia e la creazione di un impatto economico positivo per il territorio.

L’evoluzione della rete ferroviaria urbana, intesa come elemento chiave per lo sviluppo territoriale e la qualità della vita dei cittadini, è un obiettivo che perseguirò con determinazione e competenza.

La Regione Puglia occupa e occuperà sempre un posto speciale nel mio cuore e nella mia storia personale, ma il mio contributo, in questo frangente, potrà essere offerto attraverso il mio lavoro all’interno di Fs Sistemi urbani, con un focus specifico sull’implementazione di soluzioni innovative per la mobilità e per il miglioramento delle infrastrutture che toccano anche il territorio pugliese.

Resto a disposizione, come amministratore e professionista, per collaborare con le istituzioni regionali, laddove le opportunità lo consentiranno, al fine di supportare lo sviluppo del territorio nel rispetto dei miei attuali impegni professionali e contrattuali.