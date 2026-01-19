Nuova Giunta Regionale: Decaro fissa le priorità per i prossimi 5 anni.

La nuova giunta regionale pugliese, presieduta da Antonio Decaro, ha avviato formalmente la sua attività con una prima riunione, seppur in forma di confronto preliminare, in attesa della pubblicazione ufficiale dei decreti di nomina.

Questo primo incontro, inteso come passaggio cruciale nella definizione delle dinamiche operative del nuovo esecutivo, ha delineato le linee guida per l’organizzazione interna e la distribuzione delle responsabilità tra gli assessori, mappando le competenze specifiche dei vari dipartimenti e sezioni regionali.

Il presidente Decaro ha annunciato che le riunioni di giunta si svolgeranno regolarmente ogni martedì, con orari flessibili in funzione dell’agenda del Consiglio regionale.

L’obiettivo primario di questo primo periodo è la finalizzazione e la presentazione del programma di governo al Consiglio, un documento che inciderà profondamente sulle priorità e gli investimenti per i prossimi cinque anni.

Un focus significativo è stato dedicato ai preparativi per i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Decaro ha espresso la volontà di un coordinamento sinergico con il commissario straordinario Massimo Ferrarese, il sindaco di Taranto e il presidente della provincia, affrontando questioni infrastrutturali di primaria importanza, come la viabilità, la sostenibilità ambientale delle strade di accesso e la gestione dei flussi di persone attraverso gli Aeroporti di Puglia.

Particolare attenzione è stata rivolta alla possibilità di predisporre strutture sanitarie di supporto, provenienti dalla Protezione Civile, per garantire un’adeguata assistenza durante l’evento.

L’emergenza nel sistema sanitario regionale ha costituito un ulteriore punto all’ordine del giorno.

A seguito di un sopralluogo presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, effettuato in collaborazione con l’assessore Pentassuglia, è stato annunciato un incontro con i direttori dei pronto soccorsi e i direttori generali delle ASL, finalizzato a identificare soluzioni concrete e migliorare l’efficienza dei servizi.

Decaro ha sottolineato che questa prima riunione informale segna l’inizio di un percorso quinquennale, caratterizzato dalla necessità di una governance efficiente, trasparente e orientata al risultato, con un forte impegno verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La sessione ha visto la partecipazione dei dieci assessori: Cristian Casili (Vicepresidente e Welfare), Donato Pentassuglia (Salute), Eugenio Di Sciascio (Sviluppo Economico), Debora Ciliento (Ambiente), Raffaele Piemontese (Trasporti), Graziamaria Starace (Turismo), Silvia Miglietta (Cultura), Marina Leuzzi (Urbanistica), Sebastiano Leo (Bilancio) e Francesco Paolicelli (Agricoltura), ognuno con la prospettiva di contribuire alla realizzazione del programma di governo.