Nuovo Presidente: coraggio e visione per la Puglia

Assumo la presidenza con la ferma intenzione di rappresentare l’intera comunità pugliese, estendendo la mia guida a coloro che, legittimamente, hanno espresso una scelta diversa dalla mia.

Tuttavia, è fondamentale comprendere che la mia leadership non si tradurrà in un accondiscendenza generalizzata; perché la Puglia merita una governance improntata al coraggio di affermare il dissenso, di opporsi laddove necessario, anche a costo di impopolarità momentanea.

Un’amministrazione succube del consenso immediato, destinata a navigare nel maremoto delle opinioni del giorno, abdica irrevocabilmente al suo dovere nei confronti del futuro, una rinuncia che io non sono disposto a compiere per la mia terra e per le generazioni che la seguiranno.

L’investitura democratica che mi è stata affidata, un consenso elettorale di straordinaria intensità, non rappresenta un punto d’arrivo, bensì l’inizio di un percorso di ricostruzione costante della fiducia.

La fiducia, l’aspettativa, la responsabilità che mi sono stati riversati durante la campagna elettorale, si traducono oggi in un imperativo: riconquistarli.

Riconquistare la fiducia attraverso un impegno quotidiano, una dedizione incondizionata e una passione ardente, testimoniando con i fatti la validità delle promesse e la concretezza del progetto.

Non si tratta di un debito da saldare, ma di un rapporto dinamico, una relazione che si nutre di trasparenza, di dialogo aperto e di una profonda sensibilità verso le esigenze reali del popolo pugliese.

Sarò, innanzitutto, presidente delle persone, ancor prima di essere presidente della Puglia.

La mia priorità assoluta sarà la tutela del bene comune, la promozione dello sviluppo sostenibile e la garanzia dei diritti fondamentali per ogni cittadino.

Questa regione, ricca di storia, di cultura e di potenzialità inespresse, necessita di una visione chiara e di azioni concrete.

Una visione che sappia coniugare la tradizione con l’innovazione, l’agricoltura con l’industria, il turismo con la tutela dell’ambiente.

Un progetto ambizioso che coinvolga attivamente tutti gli stakeholder, dalle istituzioni ai corpi intermedi, dalle associazioni di categoria ai movimenti civici.

La mia amministrazione sarà definita dalla capacità di ascolto, dalla disponibilità al confronto e dalla volontà di perseguire il bene della comunità, anche quando ciò implichi scelte impopolari o sacrifici temporanei.

Perché la vera leadership non si misura con il consenso facile, ma con la capacità di guidare con coraggio e lungimiranza, lasciando in eredità un futuro migliore per la Puglia e per tutti i suoi abitanti.