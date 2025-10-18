PD Puglia: Liste rinnovate per un futuro inclusivo.

La direzione regionale del Partito Democratico ha formalmente convalidato le candidature per le elezioni del 23 e 24 novembre, un processo che riflette un’ambiziosa strategia di rinnovamento e inclusione.

Le liste presentate delineano un panorama variegato di figure provenienti da diverse aree geografiche e settori sociali, con l’obiettivo dichiarato di consolidare il PD come forza politica trainante per la regione Puglia.

Il collegio di Bari, fulcro storico per il partito, presenta una rosa di candidati che unisce esperienza e nuove energie: Ubaldo Pagano, Francesco Paolicelli, Lucia Parchitelli, Pietro Petruzzelli, Elisabetta Vaccarella, Anna Selvaggiulo, Silvia Contento, Daniela Di Bello, Maria Limitone, Alessandra Addante e Costantino Morena.

L’individuazione di ulteriori quattro profili, delegata ai segretari regionale e provinciale, mira a completare un quadro che rispecchi al meglio la complessità del territorio.

Lecce, con la sua forte identità locale, vede candidati come Sandra Antonica, Sergio Blasi, Loredana Capone, Emanuele Gatto, Valentina Gennaro, Marco Giannotta, Dina Manti, Stefano Minerva, Antonio Rizzini e Graziana Ronzino, figure che incarnano le istanze di sviluppo e innovazione proprie del Salento.

A Taranto, città segnata da sfide industriali e ambientali, la lista è ancora in fase di definizione, con il segretario regionale incaricato di selezionare i candidati che affiancheranno Donato Pentassuglia, Anna Filippetti, Mattia Giorno, Enzo Digregorio, Cosimo Borraccino, Mariagrazia Cascarano, Maria Rosaria Guglielmi, Sebastiano Stano e Telemaco Farina.

La composizione rifletterà l’impegno del partito verso una transizione ecologica equa e sostenibile.

Le liste della BAT, con Domenico De Santis, Debora Ciliento, Antonella Cusmai, Giuseppe Paolillo e Giovanni Vurchio, e di Brindisi, con Isabella Lettori, Maurizio Bruno, Fabio Giorgino, Antonio Matarrelli e Antonella Vicenti, completano il mosaico delle candidature, ciascuna con una propria identità e priorità.

A Foggia, Raffaele Piemontese, Paolo Campo, Enzo Quaranta, Teresa Cicolella, Maria Fiore, Rossella Falcone e Mariella Romano portano avanti un programma che mira a rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio.

Il segretario regionale, Domenico De Santis, sottolinea come la lista rappresenti un atto di profonda riprogettazione, un equilibrio tra continuità e innovazione.

L’inserimento di giovani, donne e rappresentanti della società civile testimonia un impegno concreto verso una politica più inclusiva e partecipativa.

Questa scelta strategica, secondo De Santis, è essenziale per posizionare il PD come forza politica di riferimento in Puglia.

Il programma elettorale del partito pone al centro la crescita economica sostenibile, con particolare attenzione al sostegno delle imprese locali e all’aumento dei salari dei lavoratori pugliesi.

La stabilizzazione del lavoro e la transizione verso un’industria decarbonizzata sono obiettivi prioritari.

Parallelamente, il partito si impegna a rafforzare il sistema sanitario, riducendo le liste d’attesa e promuovendo un modello di sanità di comunità.

Particolare attenzione sarà dedicata alle politiche per la famiglia, ai giovani e alle donne, con servizi mirati a favorire la conciliazione tra vita professionale e privata e a promuovere l’uguaglianza di genere.

L’ambizione è quella di creare un futuro per la Puglia che sia prospero, equo e sostenibile, una regione attrattiva per chi vi vive e per chi desidera investirvi.