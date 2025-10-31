Priorità al potere d’acquisto: Conte chiede un governo più vicino ai cittadini.

L’attenzione del governo dovrebbe focalizzarsi sulla ripresa del potere d’acquisto delle famiglie italiane, attraverso interventi mirati alla crescita degli stipendi netti e a una significativa riduzione della pressione fiscale.

Invece, l’agenda politica sembra orientata verso riforme istituzionali che rischiano di suscitare più interrogativi che certezze, alimentando il sospetto di derive a tutela di interessi partitici piuttosto che del bene comune.

La percezione diffusa è quella di un ritorno a dinamiche politiche che ricordano i tempi, ormai superati, della cosiddetta “casta”, un’immagine che intacca la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Ciò che la cittadinanza reclama, con urgenza, è un sistema giudiziario capace di garantire tempi di giudizio più brevi e un’efficienza maggiore, elementi imprescindibili per restituire fiducia nell’applicazione della legge e per favorire una crescita economica sostenibile.

L’impegno dovrebbe essere rivolto alla semplificazione dei processi, alla digitalizzazione della giustizia e al rafforzamento delle risorse umane e tecnologiche a disposizione.

Queste considerazioni sono state esplicitate dal leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante un evento a Foggia, in vista delle elezioni regionali pugliesi.

Alla presenza dei candidati del M5S e del candidato del centrosinistra, Antonio Decaro, Conte ha sottolineato come la priorità debba essere quella di affrontare le reali esigenze del Paese, piuttosto che inseguire soluzioni imposte da logiche di potere.

La questione della giustizia, in particolare, assume un ruolo cruciale nell’ambito delle elezioni regionali, poiché rappresenta un tema sentita dalla popolazione e un indicatore di credibilità delle forze politiche in campo.

Il dibattito aperto evidenzia una crescente richiesta di trasparenza e responsabilità da parte del governo, e una maggiore attenzione alle problematiche che affliggono la vita quotidiana dei cittadini.