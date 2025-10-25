Puglia: Non Ambizioni di Potere, ma Servizio e Futuro Sostenibile.

La mia aspirazione non è quella di assumere il ruolo di leader all’interno di un civismo pugliese, bensì di dedicare il mio impegno al servizio di questa terra che amo profondamente.

Non ambisco a dirigere movimenti o partiti, ma a proiettare la Puglia verso un futuro caratterizzato da crescita sostenibile, innovazione strategica e, soprattutto, da una equa distribuzione della giustizia sociale.

Questo è il cuore del mio progetto, presentato ufficialmente alla presentazione della lista Decaro Presidente.

Desidero realizzare questo ambizioso obiettivo in sinergia con le persone che condividono la mia visione: coloro che concepiscono la politica come una responsabilità condivisa, un impegno civile volto al bene comune, e non come una competizione egoistica o una fonte di privilegio.

Per questo motivo, la nostra campagna elettorale sarà improntata alla concretezza delle proposte, evitando polemiche sterili e divagazioni improduttive.

Il focus sarà unicamente sulla Puglia: analizzeremo le sfide che ci attendono con lucidità, esploreremo le immense potenzialità della nostra regione e identificheremo i limiti che ci impediscono di raggiungere il pieno sviluppo.

Non esiterò, anche a costo di ripetizioni, a concentrarmi sulle azioni necessarie, sulle strategie da implementare, piuttosto che indulgere in critiche personali.

La mia intenzione è di stimolare un dibattito costruttivo, basato su dati, analisi e visione a lungo termine.

Vogliamo parlare di infrastrutture necessarie per il rilancio economico, di politiche inclusive per la protezione delle fasce più vulnerabili, di investimenti mirati all’istruzione e alla ricerca, di innovazione tecnologica per migliorare la competitività delle nostre imprese.

Credo fermamente che la Puglia possa diventare un modello di sviluppo regionale, un esempio di come conciliare crescita economica, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

Questa è la sfida che mi pongo, e per la quale mi impegno a lavorare con passione e dedizione, ascoltando le voci di tutti i pugliesi, senza pregiudizi o preconcetti.

Il mio obiettivo non è quello di governare, ma di servire, di costruire un futuro migliore per le generazioni che verranno.