Puglia, vent’anni di centrosinistra: ombre etiche e dubbi sulla governance.

Il ventennio del centrosinistra in Regione Puglia è costellato da interrogativi etici che ne offuscano la chiarezza, emergendo come un nodo cruciale e problematico nella valutazione complessiva dell’operato amministrativo.

L’amministrazione pubblica, per sua natura, richiede una vigilanza costante e scrupolosa, un controllo capillare che si intensifica esponenzialmente quando si tratta di gestire risorse finanziarie destinate al bene comune.

La responsabilità del custode del denaro pubblico è sacra e implica un’attenzione maniacale per la legalità e la trasparenza, principi imprescindibili per garantire la fiducia dei cittadini.

La recente discussione tra i candidati alla presidenza, stimolata dall’iniziativa de La Gazzetta del Mezzogiorno, ha messo a nudo dinamiche preoccupanti che si sono consolidate nel tempo.

L’osservazione, condivisa anche dall’avversario politico, evidenzia una deriva in cui i confini tra politica e tecnica si fanno sempre più labili, generando un cortocircuito che mina la trasparenza e l’efficienza dell’azione amministrativa.

L’emergenza di figure non elette che assumono ruoli di tecnici, e viceversa, tecnici che si trasformano in politici, solleva seri dubbi sulla correttezza e l’imparzialità dei processi decisionali.

Questa commistione, lungi dall’essere un segno di innovazione o di sintesi tra competenze diverse, rischia di favorire logiche clientelari e di creare una rete di relazioni opache che disorienta i cittadini e alimenta la sfiducia nelle istituzioni.

La critica più incisiva, avanzata dal candidato del centrodestra, riguarda la prassi di “parcheggiare” esponenti politici non eletti in agenzie regionali, spesso create ad hoc, per garantire loro un reddito e, implicitamente, un’influenza continua sulle decisioni politiche.

Questa pratica, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico – risorse che potrebbero essere destinate a investimenti strategici per il territorio – costituisce una distorsione del sistema democratico e una lesione del principio di uguaglianza.

L’ammissione, da parte del candidato del centrosinistra, di condividere le preoccupazioni sollevate dal suo avversario, pur non implicando un riconoscimento formale di responsabilità, segna un punto di svolta nella narrazione politica e apre la strada a una riflessione più ampia sul ruolo e sulla governance della Regione Puglia.

È necessario un cambio di paradigma, un ritorno a un modello di amministrazione pubblica improntato alla trasparenza, alla legalità e alla meritocrazia, in cui ogni decisione sia giustificata e verificabile e in cui ogni cittadino possa sentirsi parte attiva del processo decisionale.

Il futuro della Regione Puglia dipende dalla capacità di affrontare con coraggio e determinazione le sfide etiche e amministrative che si sono accumulate nel corso degli anni, garantendo una gestione responsabile e sostenibile delle risorse pubbliche e un futuro di prosperità e benessere per tutti i cittadini.

La necessità di un’indagine approfondita e imparziale, che coinvolga anche organi di controllo esterni, si fa sempre più urgente per ripristinare la fiducia dei cittadini e per garantire un’amministrazione pubblica al servizio della collettività.