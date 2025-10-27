Ranucci-Ghiglia: l’attesa di un chiarimento tra libertà di stampa e privacy.

La vicenda che coinvolge il conduttore di ‘Report’, Sigfrido Ranucci, e le successive polemiche, continua a generare attesa per una risposta ufficiale da parte di Agostino Ghiglia, membro del Garante per la protezione dei dati personali.

L’auspicio di un chiarimento da parte di Ghiglia, volto a spiegare la sua presenza in una sede del partito Fratelli d’Italia antecedente alla sanzione di 150.000 euro inflitta alla trasmissione ‘Report’, si inserisce in un quadro più ampio di tensioni legate alla libertà di informazione e alla tutela della privacy.

La multa era stata comminata a seguito della diffusione di un’audio conversazione tra l’ex Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e Maria Rosaria Boccia, un atto che ha acceso un dibattito acceso sulla legittimità delle fonti e i limiti del diritto alla riservatezza.

La vicenda è stata esacerbata da un atto intimidatorio che ha visto danneggiate l’auto di Ranucci e quella di sua figlia, un episodio che ha suscitato un’ondata di solidarietà e preoccupazione nell’ambito del giornalismo italiano.

Ranucci, in un’intervista rilasciata a margine della presentazione dello spettacolo ‘Diario di un trapezzista’ a Bari, con la partecipazione del sindaco Vito Leccese, ha espresso un commento inaspettato sull’afflusso di attestati di sostegno, definendoli quasi un sollievo dalla monotonia e sottolineando la necessità di ritornare alla normalità e alla continuità del proprio lavoro.

Questa osservazione, apparentemente ironica, rivela forse una profonda stanchezza dovuta all’escalation di eventi che hanno investito la trasmissione e la sua figura.

Il caso pone interrogativi cruciali sul ruolo del giornalismo d’inchiesta, sulla responsabilità delle fonti e sulla necessità di garantire un equilibrio tra il diritto alla informazione e la protezione dei dati personali.

L’attesa della risposta di Ghiglia rappresenta quindi un tassello importante per comprendere le dinamiche in gioco e per contribuire a ristabilire un clima di trasparenza e rispetto delle regole, fondamentale per la salute della democrazia.

La vicenda, oltre ad avere implicazioni dirette per ‘Report’, si configura come un campanello d’allarme sulla libertà di stampa e sulla necessità di proteggere i giornalisti che si dedicano all’indagine di temi di interesse pubblico.

La speranza è che la vicenda possa portare ad una riflessione più ampia sul valore del giornalismo d’inchiesta e sulla sua importanza per la società.