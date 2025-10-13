Trasporto Puglia: revisione radicale per una mobilità inclusiva

Durante un sopralluogo a bordo di un treno locale, un’esperienza che si ripete frequentemente nel mio ruolo di amministratore, ho voluto ancora una volta misurarmi direttamente con le sfide che il sistema di trasporto pubblico pugliese presenta.

Non si tratta di un mero controllo formale, ma di un’immersione nel vissuto quotidiano di migliaia di cittadini che, ogni giorno, dipendono da questo servizio per lavoro, istruzione, accesso ai servizi essenziali e, in ultima analisi, per la loro stessa qualità di vita.

L’impegno programmatico che ci siamo posti, con la coalizione che mi sostiene, è di intraprendere una profonda revisione e riorganizzazione del trasporto pubblico regionale, un’operazione complessa che dovrà perseguire obiettivi ambiziosi.

La sfida primaria non risiede nell’ottenimento di nuovi finanziamenti, sebbene questi siano naturalmente auspicabili, bensì nella capacità di ottimizzare le risorse esistenti e di riprogettare l’architettura del sistema stesso.

I tavoli di confronto partecipati che abbiamo promosso hanno evidenziato una serie di criticità strutturali.

Oltre alla riconosciuta necessità di ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, è emersa con forza la carenza di una reale intermodalità, ovvero la difficoltà di coordinamento tra treni, autobus, tram e altre forme di trasporto, rendendo spesso difficoltoso, se non impossibile, il passaggio da un mezzo all’altro.

Non meno rilevanti sono le disparità territoriali: intere aree della regione, purtroppo, risultano penalizzate dalla mancanza di un servizio ferroviario regolare, una lacuna che deve essere colmata con soluzioni alternative.

La mia visione per il futuro del trasporto pubblico pugliese è quella di una rete capillare, che abbracci ogni angolo del territorio, garantendo a tutti i cittadini un accesso equo e sostenibile.

In queste aree scoperte dal servizio ferroviario, il trasporto su gomma – autobus, minibus, navette – assume un ruolo cruciale, diventando la spina dorsale di un sistema integrato che collega i centri minori agli hub regionali.

La mobilità non deve essere considerata un costo, ma un investimento strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Un sistema di trasporti efficiente e accessibile favorisce la crescita delle imprese, facilita l’accesso al lavoro e all’istruzione, riduce l’inquinamento e migliora la qualità della vita per tutti.

Al contempo, è imperativo rafforzare i collegamenti con il resto d’Italia.

L’isolamento geografico e la carenza di tratte a prezzi accessibili limitano le opportunità di crescita e scambio culturale.

Dobbiamo superare questa condizione, aprendo la Puglia al mondo e accogliendo il mondo in Puglia.

Per realizzare questo ambizioso progetto, è necessario un approccio integrato e partecipativo, che coinvolga tutti gli attori del territorio: amministrazioni locali, operatori del settore, associazioni di categoria e, soprattutto, i cittadini.

Solo attraverso un dialogo aperto e costruttivo potremo costruire un futuro di mobilità sostenibile, inclusiva e capace di rispondere alle esigenze di una regione in continua evoluzione.