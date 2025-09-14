Atalanta trionfale, Udinese solida: il campionato si fa interessante

L’Atalanta esce a braccia aperte dal Gewiss Stadium, incassando un successo convincente contro il Lecce (4-1) che segna l’esordio trionfale in campionato.

La partita, valida per la terza giornata di Serie A, si configura come una dimostrazione di forza per la squadra nerazzurra, capace di imporre il proprio gioco e di capitalizzare al meglio le occasioni create.

Il Lecce, dal canto suo, mostra qualche difficoltà nell’arginare le avanzate bergamasche.

La cronaca della partita rivela un Atalanta propositiva e spietata.

Il giovane difensore Scalvini, con una prestazione di grande spessore, inaugura le marcature, dettando i ritmi di una squadra in netta ascesa.

La ripresa vede l’Atalanta ulteriormente consolidare il proprio dominio, con De Ketelaere, autore di una doppietta, e Zalewski a contribuire attivamente alla goleada.

Il gol del Lecce, siglato da N’Dri nel finale, si rivela un mero orpello in una partita ampiamente dominata dagli uomini di Gasperini.

Contestualmente, l’Udinese conferma le proprie ambizioni, cogliendo una fondamentale vittoria in trasferta contro il Pisa.

Dopo il successo a Milano contro l’Inter, la formazione friulana dimostra una notevole solidità e capacità di adattamento, portandosi a quota sette in classifica.

L’attaccante Bravo, con una rete opportuna, si rivela l’eroe della giornata, sbloccando il risultato e garantendo il vantaggio che, seppur sofferto, si è rivelato decisivo.

La resistenza del Pisa, pur lodevole, non è riuscita a piegare una squadra che mostra carattere e un’organizzazione tattica ben definita.

Entrambe le vittorie, Atalanta e Udinese, delineano un quadro di un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di sorprese, con nuove protagoniste emergenti e una maggiore competitività tra le formazioni.

L’Atalanta, con la sua capacità di coniugare gioventù e talento, e l’Udinese, con una maturità tattica inaspettata, si presentano come possibili outsider in una stagione che si prospetta intensa e avvincente.

Il Lecce, dal canto suo, dovrà analizzare attentamente le proprie lacune e cercare soluzioni per arginare la forza degli avversari.